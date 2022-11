Neu-Ulm

18:11 Uhr

Weil zu hässlich: Stadt tauscht Christbäume in Pfuhl und Burlafingen aus

Plus Beschwerden über die Weihnachtsbäume in Pfuhl und Burlafingen führen dazu, dass sie ausgetauscht werden. Wie passt das in die heutige Zeit? Ein sensibles Thema.

Von Michael Kroha

Er stand noch keine Nacht, da war der Christbaum in Pfuhl schon zum Gesprächsthema im Neu-Ulmer Stadtteil geworden. "Hässlich", "Das kannst nicht bringen" oder "Die Äste nimmt man eigentlich dazu her, um etwas abzudecken" waren Aussagen die an unsere Redaktion herangetragen wurden. Doch auch wenn Geschmäcker oftmals verschieden sind – die Stadt Neu-Ulm, die die Fichte aufgestellt hat, hat inzwischen reagiert. In Pfuhl steht schon ein neuer Baum. Auch ein Dorf weiter, in Burlafingen soll das ebenfalls geschehen. Und das in Zeiten, wo Nachhaltigkeit, Ressourcenverschwendung und Energieknappheit eigentlich ganz großgeschrieben werden. Wie kam es dazu? Und was sagen Naturschützer dazu?

