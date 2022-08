Neu-Ulm

vor 3 Min.

"Wie in einem schlechten Film": Prozess-Serie um verschlepptes Kind endet

Lokal Sie wollten verhindern, dass ein Bub psychiatrisch behandelt wird. Stattdessen lebt er nun in einem türkischen Heim. Als letzte wurde die Großmutter verurteilt.

Von Sebastian Mayr

Bevor das letzte Kapitel vor Gericht beginnt, spricht Richter Alexander Kessler ein Vorwort. "Dieses Verfahren hier gegen Sie ist sozusagen der Schlusspunkt eines etwas größeren Komplexes", sagt er. In fünf Prozessen an zwei Gerichten sind zwei Männer und zwei Frauen verurteilt worden. Sie waren dabei, als ein Bub mit dem Auto bis zur bulgarisch-türkischen Grenze gebracht wurde. Das Kind hätte in einer psychiatrischen Einrichtung versorgt werden sollen, die Vier wollten das verhindern. Noch heute lebt das nun acht Jahre alte Kind in einem türkischen Jugendheim, eine Gutachterin fürchtet schwere Folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen