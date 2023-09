Aschenbecher ausgeleert: Großeinsatz bei OMV-Tankstelle

Ein Großeinsatz der Feuerwehr in Offenhausen erregt Aufsehen. Doch die Arbeit für die Einsatzkräfte ist schnell erledigt.

Rauch an einer Tankstelle im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat am Sonntagnachmittag einen Großalarm für die Feuerwehr ausgelöst. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin bemerkte gegen halb vier Uhr nachmittags Rauch aus einem Abfalleimer und löste Alarm aus. Als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit zahlreichen Fahrzeugen an der Tankstelle eintrafen, war nur wenig zu tun.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei löste heiße Asche aus einem Aschenbecher, die in den Abfalleimer geleert wurde, einen Kleinbrand aus, der viel Rauch erzeugte. Eine Gefahr für die Tankstelle oder die Umgebung bestand nicht. Die Polizei prüft nun, ob der Brand fahrlässig ausgelöst wurde.