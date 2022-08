Diebin sucht in einem Supermarkt nach Opfern - jetzt sucht die Polizei Zeugen

Sehr gezielt hat eine Diebin in einem Pfaffenhofer Supermarkt potenzielle Opfer ausgespäht. Bis sie zuschlug.

Am Freitagnachmittag meldete sich eine Frau bei der Weißenhorner Polizei, weil ihr Geldbeutel aus der Handtasche verschwunden war. Der mögliche Tatort: ein Supermarkt in Pfaffenhofen. Mithilfe der Überwachungskamera ließ sich die Tat gut rekonstruieren.

Die Aufzeichnung hielt fest, wie eine bisher noch nicht identifizierte Frau systematisch durch die Gänge lief und sich auffällig in den Einkaufswägen der Kunden umsah. In einem unbeobachteten Moment griff die Täterin in die Handtasche der Geschädigten, während die kurzzeitig abgelenkt war und sich im Warenregal umsah. Neben einem hohen zweistelligen Geldbetrag wurden sämtliche Dokumente entwendet.

Nach Angaben der Polizei ist die Täterin zwischen 35 und 40 Jahre alt, sie trug zur Tatzeit ein knielanges Sommerkleid. Die Polizeiinspektion Weißenhorn ermittelt gegen sie und bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07309-96550. (AZ)

Lesen Sie dazu auch