Pfaffenhofen findet keinen Platz für die Solaranlage des Wasserwerks

Plus Wo kommt die neue Solaranlage für das Wasserwerk hin? Die Gemeinde entscheidet: erst einmal nirgendwo hin. Eine Option hat sie aber noch im Blick.

Der Wasserzweckverband Rauher-Berg-Gruppe bekommt für seine gewünschte PV-Anlage zunächst keinen Platz zugeteilt. Das hat der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Pfaffenhofen entschieden. Alle drei Standorte, die für die Solaranlage bisher zur Auswahl standen, wurden abgelehnt oder hatten sich als ungünstig erwiesen. Da es allerdings noch eine Hoffnung auf einen bestens geeigneten Platz gibt, hat Bürgermeister Sebastian Sparwasser das Thema nach Beratungen im Bau- und Umweltausschuss auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Der Wasserzweckverband (WZV), der über Landkreisgrenzen hinweg ungefähr 20.000 Menschen in zahlreichen Kommunen zwischen Roth-, Biber- und Osterbachtal versorgt, möchte seine Gerätschaften und Wasserpumpen mit möglichst viel eigenem Strom betreiben und dafür eine PV-Anlage errichten. Daran hat der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde nicht auszusetzen, doch an einem geeignetem Platz hapert es. Wie Bürgermeister Sparwasser erklärte, hatte der WZV zunächst das eigene Grundstück westlich des Wasserwerks anvisiert.