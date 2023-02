Missbrauchsprozess gegen Priester aus dem Dekanat Neu-Ulm hat begonnen

Im Prozess gegen einen Priester aus dem Kreis Neu-Ulm werden die Vorwürfe erstmals öffentlich. Sie stammen aus seiner Zeit in Pfaffenhofen an der Ilm.

Der Prozess gegen den zuletzt im Kreis Neu-Ulm tätigen katholischen Priester hat am Montagmorgen, 13. Februar, begonnen. Ein Urteil soll erst zu einem späteren Zeitpunkt fallen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt wirft dem Geistlichen vor, einen Jugendlichen sexuell misshandelt zu haben, zu dem ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden habe.

Aus der Anklage geht hervor, dass der Geistliche einen Jugendlichen im Jahr 2008 gefesselt und misshandelt haben soll. Zuvor soll der Priester unter anderem durch finanzielle Unterstützung das Vertrauen zu dem Jugendlichen gewonnen haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit, in der der Angeklagte in einer katholischen Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ulm tätig war. Im Februar 2021 waren die Vorwürfe bekannt geworden, nach rund eineinhalb Jahren Ermittlungen erließ das Amtsgericht Pfaffenhofen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt Strafbefehl wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen gegen den Geistlichen. Gegen diesen setzte er sich zur Wehr, nun werden die Vorwürfe vor Gericht verhandelt.

Missbrauchsprozess gegen katholischen Priester aus dem Kreis Neu-Ulm

Schon 2016 hatte es Missbrauchsvorwürfe gegen den Priester gegeben. Diese hatten sich seinerseits nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ingolstadt als haltlos erwiesen.

Der Prozess wird fortgesetzt, ein Urteil wird am ersten Verhandlungstag nicht fallen. Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)