Neuer Radweg zwischen Straß und Remmeltshofen geplant

Aus dem Schotterweg zwischen den beiden Dörfern soll ein asphaltierter Rad- und Wirtschaftsweg werden. Wenn es gut läuft, ist der schon im Mai 2025 fertig.

Der Markt Pfaffenhofen und die Gemeinde Nersingen möchten zwischen den Ortsteilen Remmeltshofen und Straß einen neuen, gemeinsamen Rad- und Wirtschaftsweg bauen. Bislang verbindet nur die Landstraße östlich der Roth und ein Schotterweg westlich der Roth die beiden Dörfer. Auf einer Strecke von rund drei Kilometern soll nun ein aspahltierter, breiter Fahrradweg die Verbindungslücke schließen. Das Krumbacher Planungsbüro Kling Consult hat in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung von Pfaffenhofen über das Projekt referiert.

Neuer Radweg zwischen Kadeltshofen und Straß Ende Mai 2025 fertig

Etwa zwei Drittel der Strecke liegen im Gemeindegebiet von Pfaffenhofen, ein Drittel in Nersingen. Die Marktgemeinde hat sozusagen die Planungen in die Hand genommen und Nersingen beteiligt sich. So erklärt es der Nersinger Bauamtsleiter Peter Eisenlauer. "Wir stehen voll dahinter", sagt er. Der Feldweg zwischen Remmeltshofen und Straß, westlich der Roth, werde bislang von Fahrradfahrern stark genutzt, aber eben auch von landwirtschaftlichen Maschinen. Dementsprechend sei der Zustand teilweise nicht so gut – und für Fahrradfahrer sei die Landstraße auch keine schöne Alternative. So scheint also ein asphaltierter "Wirtschaftsweg", der auch den Radfahrern zur Verfügung steht, die beste Lösung zu sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Den Landwirten bleibt das Gewohnheitsrecht erhalten. Das garantiert eine veranschlagte Breite von vier Metern, statt den für Fahrradwegen üblichen 2,5 Meter. Wie der zuständige Ingenieur des Planungsbüros, Lukas Tretbar, informiert, teilen sich Pfaffenhofen und Nersingen die Kosten entsprechend der Strecke auf. Um Geld zu sparen und teure Grundstückskäufe zu vermeiden, soll der Weg so gut es geht auf dem jetzigen Schotterweg verlaufen. Tretbar geht davon aus, dass die 2,5 Meter zu 70 Prozent staatlich gefördert werden, den Rest müssten Pfaffenhofen und Nersingen selbst finanzieren. Für Pfaffenhofen wird der Kostenanteil auf 852.000 Euro Brutto geschätzt, auf Nersingen werden voraussichtlich 436.000 Euro zukommen.

Den Pfaffenhofer Ratsmitglieder hat der Plan von Kling Consult gut gefallen. Wenn Nersingen ebenfalls bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 26. April grünes Licht gibt, geht das Projekt die nächsten Schritte. Baubeginn könnte noch kommenden Oktober sein, Ende Mai 2025 könnten bereits erste Radfahrer den Weg nutzen.