Neue Masche der Betrüger: Mann aus Pfaffenhofen verliert knapp 4000 Euro

Vor der neuen Masche hatte die Polizei erst noch gewarnt. Doch jetzt ist ein Mann aus Pfaffenhofen Opfer jener Masche geworden und hat 4000 Euro verloren.

Die Polizei hatte noch am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion vor der neuen Masche des "Enkeltricks 2.0" gewarnt. Doch jetzt müssen die Ermittler mitteilen: Ein 56-Jähriger aus Pfaffenhofen ist noch am selben Tag Opfer jener Betrugsmasche geworden. Er verlor insgesamt knapp 4000 Euro.





Der Mann erhielt nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 17 Uhr eine betrügerische Whatsapp-Nachricht. Ein unbekannter Täter gab sich dabei als seine Tochter aus und bat um Überweisung von zwei Rechnungen. Der Geschädigte ließ sich täuschen, heißt es im Polizeibericht, und überwies zwei Beträge in Höhe von insgesamt knapp 4000 Euro mittels Online-Banking an das angegebene Konto. Später stellte er dann fest, dass es sich nicht um seine Tochter handelte und verständigte die Polizei.

Neue Betrugsmasche: Täter nehmen jetzt nicht mehr nur mit einem Anruf Kontakt auf

Die Ermittler warnen nun erneut vor der Masche des Enkeltricks über Messengerdienste. Dies sei erst im vergangenen Jahr aufgekeimt. Wo die Callcenterbetrüger vormals per Telefon agierten, finde die Anbahnungshandlung nun fast ausschließlich per Textnachricht statt.

Das für den Landkreis Neu-Ulm zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd/West registrierte im Jahr 2021 neun aus Sicht der Betrüger erfolgreiche Fälle, in denen fast 44.000 Euro erbeutet wurden. Im laufenden Jahr sind bereits 15 erfolgreiche Fälle zu verzeichnen. Der Beuteschaden liegt bereits jetzt bei fast 40.000 Euro. Im Landkreis Neu-Ulm wurden in diesem Jahr in drei erfolgreichen Fällen rund 7500 Euro erbeutet.

Betrugsmasche über Messengerdienste: Das rät die Polizei