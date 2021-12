Pfaffenhofen

06:30 Uhr

Zum neuen Jahr steigen die Müllgebühren in Pfaffenhofen

In den kommenden vier Jahren müssen die Pfaffenhofer durchschnittlich 18 Prozent mehr für die Müllentsorgung bezahlen.

Plus Wegen Erhöhungen der Entsorgungsgebühr und der Abfuhrkosten müssen die Bürger in Pfaffenhofen in den kommenden Jahren mehr für die Abfallentsorgung zahlen.

Von Quirin Hönig

Die Bürgerinnen und Bürger von Pfaffenhofen müssen sich auf höhere Müllgebühren einstellen. Mit dem Ende des Jahres 2021 läuft der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abfallentsorgung ab. Deshalb musste die Höhe der Gebühren für die kommenden vier Jahre neu berechnet werden. Die Mitglieder des Marktgemeinderates stimmten einstimmig für die neuen Tarife.

