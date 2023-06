Illerkirchberg

07:33 Uhr

Prozess zum Ece-Mord: Was passiert mit dem Angeklagten bei einer Verurteilung?

Plus Abschiebung, Sicherungsverwahrung, vorzeitige Entlassung: Obwohl noch kein Urteil im Fall der tödlichen Messerattacke gefallen ist, beschäftigt viele schon jetzt die Frage, was danach passiert.

Von Michael Kroha

Der 27-jährige Asylbewerber aus Eritrea, der am 5. Dezember 2022 bei der Messerattacke in Illerkirchberg die 14-jährige Ece getötet und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzt haben soll, ist noch nicht verurteilt. Beim Prozessauftakt am Freitag wurde lediglich die Anklage verlesen. Doch Menschen, die sich über die fürchterliche Tat unterhalten, beschäftigen schon jetzt unter anderem diese Fragen: Was passiert mit dem Mann, sollte es zu einer Verurteilung kommen? Wird er abgeschoben? Kann er nach 15 Jahren freikommen?

Bis ins letzte Detail lässt sich das zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Vieles hängt von der Hauptverhandlung und dem Urteil ab, das voraussichtlich am 4. Juli vor dem Landgericht Ulm fallen soll.

