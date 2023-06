Tötete er, weil er heiraten wollte? So lief der Prozessauftakt zum Ece-Mord

Im Fall der tödlichen Messerattacke von Illerkirchberg ist der Prozess gestartet. Obwohl der erste Verhandlungstag nach 15 Minuten vorüber war, kamen neue Details ans Licht.

Die Kapuze des Parkas über den Kopf gezogen. Eine schwarze Mund-und-Nasen-Maske im Gesicht. Hände wie Füße gefesselt. Im Fokus der Kameras betritt der Angeklagte in blauem Shirt und dunkelroter Jogginghose im Fall der tödlichen Messerattacke von Illerkirchberg am Freitag um eine halbe Stunde verspätet um ziemlich genau 10.30 Uhr den Großen Sitzungssaal. Er wirkt eingeschüchtert, eher klein und schmächtig. Sein Blick geht fast nur zum Boden. An der Anklagebank angekommen, verdeckt er mit einem Ordner sein Gesicht.

Vorgeworfen wird dem Asylbewerber aus Eritrea, am 5. Dezember 2022 in dem beschaulichen Ort im Alb-Donau-Kreis zwei Mädchen auf ihrem Schulweg mit einem Messer angegriffen und eines von ihnen, die 14 Jahre alte Ece, getötet zu haben. Am Landgericht Ulm ist jetzt der Prozess gegen ihn gestartet. Es geht um Mord und versuchten Mord. Und obwohl die Verhandlung nur 15 Minuten geht und ausschließlich die Anklage verlesen wird, kommen neue Details ans Licht.

Der Auftakt ist mit Spannung erwartet worden. Mit einem großen Medienaufgebot wurde gerechnet. Entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen. 20 Plätze sind für Pressevertreter reserviert. Nach der Reihenfolge des Eintreffens werden sie vergeben. Die ersten treffen bereits vor 7 Uhr ein, da ist das Gerichtsgebäude noch geschlossen. Unter ihnen auch einer mit zwei leeren Bierflaschen, der angibt, Vertreter eines Radiosenders zu sein. Ihm aber wird der Zutritt nicht gewährt. Anwesend ist jedoch nahezu jedes regional wie bundesweit bekannte Medium. Auch ein Vertreter der türkischen Presse. Am Ende sind es mehr Presseschaffende als Zuhörerinnen und Zuhörer. In etwa genauso viele Justizbeamte kontrollieren die Zugänge, durchsuchen Taschen und passen auf, dass nur dort gefilmt und fotografiert wird, wo es erlaubt ist.

Prozess zum Ece-Mord startet verspätet: Dolmetscher musste "noch woanders" übersetzen

Um 10 Uhr soll der Prozess eigentlich beginnen. Weil der Dolmetscher für den Angeklagten, der ihn seit Beginn des Verfahrens begleitet, nach eigenen Angaben erst "noch woanders" übersetzen muss, geht es mit 30 Minuten Verspätung los. Vom Vorsitzenden Richter Wolfgang Tresenreiter gibt es dafür einen Rüffel: "Das erfreut nicht alle." Tigrinisch ist die Muttersprache des 27-jährigen Asylbewerbers aus Eritrea, der sich seit März 2015 in Deutschland aufhält. Er spreche ausreichend Deutsch, dass es ihm für den Alltag reicht, meint seine Pflichtverteidigerin Corinna Nagel. Wenn es aber schnell und förmlich wird, brauche er Hilfe.

Ein Asylbewerber aus Eritrea muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes vor dem Landgericht Ulm verantworten. Die Vorwürfe gegen den Angeklagten im Fall Illerkirchberg erläutert Staatsanwältin Nadine Schmelzer. Video: Michael Kroha

Als Staatsanwältin Nadine Schmelzer die Anklageschrift verliest, blickt der Eritreer deshalb fast ausschließlich in Richtung des Dolmetschers oder auf den Tisch vor sich. Emotionen sind aufgrund seines verdeckten Gesichts schwer zu erkennen. Der Großteil der ihm vorgeworfenen Taten ist bereits bekannt. Er sei an jenem Morgen gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Dietenheimer Straße gewesen, als er das Messer, mit dem er sich beim Landratsamt einen Pass habe erpressen wollen, vom Rucksack in seine Tasche gesteckt haben soll. In der Annahme, die beiden Mädchen hätten die Waffe gesehen und sie würden ihn verpetzen wollen, soll er beschlossen haben, sie zu töten.

"Tatsächlich bemerkten die Mädchen das Messer bei ihm nicht", so Schmelzer. Er soll die Schülerinnen noch gegrüßt haben, um in einem Überraschungsmoment zuzustechen. Die 13-Jährige soll er einmal mit der 16 Zentimeter langen Klinge getroffen haben. Auf die 14-Jährige habe er zwölfmal in den Rücken und neunmal in den Nacken- und Kopfbereich eingestochen. Der Angeklagte soll anschließend versucht haben, sich in seiner Wohnung das Leben zu nehmen. Ece starb circa zweieinhalb Stunden nach der Attacke in der Ulmer Uniklinik.

Messerattacke von Illerkirchberg: Der 13-Jährigen geht es soweit wieder besser

Dem 13-jährigen Mädchen gehe es wieder den Umständen entsprechend soweit gut, meint die Staatsanwältin im Nachgang des Prozessauftakts. Die Wunde des Angriffs sei schnell verheilt. Ihre Eltern und die von Ece haben sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen. Am Freitag und wohl auch bei den noch anstehenden vier Terminen werden sie nicht anwesend sein. Ihre Anwälte wollten sich gegenüber Medienvertretern am Freitag nicht äußern.

Auch Menschen, die im Zuhörerbereich zum Teil mit Tränen in den Augen den ersten Verhandlungstag verfolgten, wollten sich nicht äußern. Darunter auch ein jüngerer Mann, der auch schon auf der Trauerfeier am Tag nach dem Angriff bei der Alevitischen Gemeinde in Ulm war. Ein Mann aus Ulm berichtete, er habe den Fall durchweg in den Medien verfolgt. Er und seine Frau würden regelmäßig darüber sprechen. Ihn interessiere nun einfach, wer und vor allem warum man so etwas tue. Auch Mädchen, ungefähr im Alter der Opfer, saßen im Publikum.

27-Jähriger wollte wohl einen Pass, um eine Frau in Äthiopien zu heiraten

Was in der Öffentlichkeit so noch nicht bekannt, aber Teil der Anklage war: Den Pass habe sich der 27-Jährige erpressen wollen, um nach Äthiopien zu reisen und dort eine Frau zu heiraten. Das habe der Angeklagte bei seiner Vernehmung so erklärt. Ob es die Frau aber tatsächlich gibt, kann die Staatsanwältin im Nachgang des Prozesses nicht definitiv sagen. Als Zeugin geladen ist sie nicht. Die Verteidigerin ergänzt, dass es entsprechende Kontakte und Nachrichten über das Internet gegeben habe. Darüber hätten sie sich auch kennengelernt. Eine derartige Partnervermittlung sei zwischen Eritrea und Äthiopien wohl geläufig. Die Frau hätte so wohl als Familiennachzug nach Deutschland gebracht werden sollen.

Die Junge Alternative Schwaben hisste zum Prozessauftakt um die tödliche Messerattacke von Illerkirchberg ein Banner vor dem Landgericht Ulm. Foto: Thomas Heckmann

Wie geht es jetzt weiter? Die Verteidigerin will den Auftakt sacken lassen, auf sich und ihren Mandanten wirken lassen und sich dann mit ihm zusammensetzen. Erst dann soll die Entscheidung fallen, ob und wenn ja, wie er sich im Verfahren einlässt. Ob er selbst aussagt oder etwas verlesen wird. Ob Fragen beantwortet werden. In einer Vernehmung soll er bislang ausschließlich die Attacke auf die 14-Jährige, nicht aber auf die 13-Jährige eingeräumt haben. Es gehe ihm nicht gut, er habe mehrere Nächte nicht geschlafen, so Anwältin Nagel. Auf sie habe er eingeschüchtert und erschrocken vom großen Rummel gewirkt.

Anwältin Corinna Nagel ist die Pflichtverteidigerin des Angeklagten im Fall um Mord und versuchten Mord in Illerkirchberg. Nach dem ersten Prozesstag stellt sie sich den Fragen der Journalisten. Video: Michael Kroha

Beim nächsten Verhandlungstermin am Dienstag, 13. Juni, werden erste Zeugen vernommen. Zum Beispiel der Streifenbeamte, der als Erster am Tatort eintraf. Zudem zwei Beamte, die Spuren im Wohnhaus und an der Kleidung des Angeklagten sicherten. Geladen sind auch ein Fasersachverständiger des Landeskriminalamts, ein Mitarbeiter des Landratsamts und eine Person aus dem Nahfeld des 27-Jährigen. Am 20. Juni werden weitere Spurensicherungsbeamte, ein Rechtsmediziner sowie der behandelnde Arzt und der Hausarzt des Angeklagten zu Wort kommen. Ob auch die 13-Jährige aussagen muss, ist wohl noch unklar. Ein Urteil könnte am 4. Juli fallen.

