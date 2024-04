Ratiopharm Ulm schlägt Crailsheim locker

Der Gegner macht es mit vielen Ballverlusten dem deutschen Meister leicht. Die jungen Ulmer NBA-Anwärter werden von Spähern aus Kalifornien beobachtet.

Es war die dritte Pflichtaufgabe in der Bundesliga in Folge und auch die löste Ratiopharm Ulm souverän. Nach den Rostocker Seawolves und dem MBC schlug der deutsche Basketball-Meister am Samstagabend auch die Crailsheimer Merlins auswärts mit 86:66.

Im ersten Viertel lief es für die Ulmer vorne noch überhaupt nicht rund. Aber wer nach zehn Minuten trotzdem mit 18:12 führt und den Gegner bis dahin schon zu acht Ballverlusten gezwungen hat, der hat zumindest in der Defensive eine Menge sehr gut gemacht. Nach nicht einmal zwei Minuten im zweiten Spielabschnitt und zwei weiteren Crailsheimer Turnovern war der Ulmer Vorsprung dann schon zweistellig (27:17). Zur großen Pause waren es 17 teilweise fahrlässige Ballverluste der Merlins, entsprechend oft durften die Ulmer Schnellangriffe laufen und ihre 46:32-Halbzeitführung hätte eigentlich noch deutlicher ausfallen können. Auch Karim Jallow mahnte: "Wir müssen unsere Chancen noch besser nutzen."

So richtig hat das zwar nicht geklappt, aber das war in diesem bereits entschiedenen Spiel auch gar nicht mehr wichtig. Schön waren dafür ein paar Details aus der Statistik. Bei Ulm wurden nicht nur alle elf Mann eingesetzt, sie haben auch alle gepunktet. Die 19 Ulmer Ballgewinne, die sind ein Topwert in der Bundesliga. Die 29 Crailsheimer Ballverluste in negativer Hinsicht natürlich auch. Man könnte sich als Ulmer Fan an solche Zahlen gewöhnen, aber das sollte man besser nicht tun. Denn die Serie der Pflichtaufgaben ist damit beendet, jetzt gibt es das Kontrastprogramm: Am nächsten Mittwoch kommt Bayern München in die Ratiopharm-Arena.

Dass Philipp Herkenhoff wegen einer Fingerverletzung in Crailsheim passen musste, das war in diesem Spiel zu verkraften. Viel wichtiger war es aus ihrer persönlichen Sicht, dass Juan Nunez und Pacome Dadiet spielen konnten. Die beiden jungen Ulmer haben sich zum NBA-Draft angemeldet, in der Arena Hohenlohe saßen an diesem Abend mehrere Späher der Golden State Warriors aus Kalifornien.

Beste Ulmer Werfer gegen Crailsheim waren Trevion Williams mit 20 und Tommy Klepeisz mit 12 Punkten.