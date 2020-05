vor 53 Min.

Appell an die Staatsregierung

Schulen wünschen sich eine Lockerung der Maßnahmen

Mit einer Petition appellieren verschiedene Taekwondo-Schulen und Vereine an die Staatsregierung, die Corona-Maßnahmen in ihrem Sport zu lockern. Zu den Schulen gehören auch die Taekwondo- und Allkampfschulen Reinhold Gruber, die unter anderem in Babenhausen eine Abteilung haben und die Sportschulen Günter Sonner mit ihrer Abteilung in Nersingen.

„Unser Taekwondo ist nicht nur eine Kontaktsportart wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dieser Sport ist die körperliche und geistige Schulung, mit gegenseitigem Respekt, rücksichtsvollem Umgang und kann ohne jeglichen Körperkontakt in der Disziplin Formenlauf, dem Kampf gegen einen imaginären Gegner, betrieben werden“, schreiben die Schulen in ihrer Petition an die Staatsregierung. Deshalb seien sie der Auffassung, dass der Sport unter den geltenden Hygienebestimmungen durchgeführt werden könne. Der Lockdown sei zwar die richtige Entscheidung, „doch jetzt kommt der Zeitpunkt der Lockerungen“.

Dafür sei bei den Schulen bereits ein Konzept in Arbeit. „Wir appellieren an die Bayerische Staatsregierung (...) unser Anliegen wohlwollend zu prüfen.“ (az)

