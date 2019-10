vor 18 Min.

Auch der FV Illertissen kann Aschaffenburg nicht stoppen

Auch gegen den FV Illertissen geht die Siegesserie der Unterfranken weiter.

Auch der FV Illertissen konnte die Siegesserie von Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern nicht stoppen. 3:0 (1:0) hieß es am Ende für die Gastgeber, was für sie den sechsten Sieg in Folge bedeutete. Besonders ein Spieler machte den Unterschied und das war der Aschaffenburger Torjäger Björn Schnitzer. Er erzielte die ersten beiden Treffer selbst und bereitete dann auch noch das dritte Tor durch Lucas Oppermann mit einem gekonnten Pass vor.

Das Ergebnis dieses Spiels hört sich jedoch klarer und deutlicher an, als es die Partie selbst war. Man konnte der Illertisser Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie probierte bis zum Schluss alles. Womöglich wäre das Spiel anders verlaufen, wenn Maurice Strobel in der 20. Minute seine Riesenchance zur Illertisser Führung genutzt hätte. Allein vor Aschaffenburger Torhüter Kevin Birk versuchte er, diesen mit einem Lupfer zu überlisten, was nicht gelang. In dieser Phase drückte der FVI der Partie seinen Stempel auf und dominierte es. Um so überraschender kam dann die Führung für den Tabellendritten. Eine Freistoßflanke von Björn Schnitzer segelte in hohem Bogen in den Illertisser Strafraum und landete an Freund und Feind vorbei zum 1:0 im Illertisser Tor (26.). Bemerkenswert war, dass sich die Illertisser davon nicht schockiert zeigten und immer wieder die Initiative ergriffen. So hatte wenige Minuten nach der Aschaffenburger Führung Fabio Maiolo eine sehr gute Möglichkeit, als er aus etwa neun Metern den Ball nicht voll traf. Man hatte so auch immer wieder den Eindruck, dass die Gastgeber durchaus verwundbar wären, doch die zeigten sich als äußerst effizient.

Regionalliga Bayern: FV Illertissen verliert gegen Viktoria Aschaffenburg

Wenige Minuten nach der Pause (49.) zirkelte Björn Schnitzer einen Freistoß gekonnt über die Mauer und traf so zum 2:0. Auch der Treffer konnte die Illertaler nicht entmutigen, sie kämpften verzweifelt um den Anschluss. Doch Maurice Strobel schoss nach seinem Alleingang in guter Position weit neben das Tor (59.). Dass die Gastgeber auch zu weiteren Möglichkeiten kamen, lag auf der Hand, denn der FVI war gezwungen, immer mehr zu riskieren. Egson Gashi und Clay Verkaj vergaben jedoch. Was die Illertisser auf der anderen Seite auch anstellten, der Anschlusstreffer wollte nicht gelingen. Einen gefährlichen Schuss von Maurice Strobel parierte Torhüter Birk, genau wie den Nachschuss des eingewechselten Yannick Glessing(81.). Kurze Zeit später kam Daniel Dewein nach einer Flanke von Tim Buchmann am Elfmeterpunkt frei zum Schuss, jagte den Ball jedoch drüber.

Das 3:0 kurz vor dem Abpfiff (89.)war schließlich nicht mehr spielentscheidend, Lucas Oppermann verwertete den gekonnten Pass von Björn Schnitzer nachdem er FVI-Torhüter Kevin Schmidt umkurvt hatte. (hs)

FV Illertissen: Schmidt – Buchmann, Wegmann (87. Galinec), Krug, Enderle – M. Strobel, Maiolo (63. Glessing), Hahn, Nebel, Dewein – Luibrand (75. Bergmiller).

Das sagen die Trainer zu der Partie:

Marco Küntzel ( Illertissen ): „Es fühlt sich nicht gut an nach dem Spiel und dem 3:0-Endergebnis für Aschaffenburg . Meine Mannschaft hat gut gespielt, allerdings kein Tor erzielt. Wir hätten zu Beginn der Partie eigentlich führen müssen. Die Cleverness war aufseiten von Aschaffenburg . Das Spiel wurde durch zwei Freistoßtore entschieden. Es war ein verdienter Erfolg, allerdings mit einem Tor zu hoch.“



