17:10 Uhr

Beim SC Vöhringen geht es nur mit Moral und Kampf Lokalsport

Die Gegner zerrten und zogen an ihm, trotzdem erzielte Rückkehrer Andrè Bluhm gegen Reichenbach neun Tore.

Auch im zweiten Heimspiel erwartet die Vöhringer Handballer ein starker Gegner: den VfL Kirchheim.

Nach einem spielfreien Wochenende treten die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen heute zum zweiten Heimspiel in Folge im Sportpark an. Dort erwarten die Rot-Weißen zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr den starken VfL Kirchheim.

Der Aufsteiger hat in der noch jungen Saison bereits zwei respektable Leistungen abgeliefert. Im württembergischen Pokal schlug Kirchheim den stark einzuschätzenden Württemberg-Ligisten TSV Heiningen und vor Wochenfrist glückte auch der Start in die Punktrunde mit einem 29:24-Sieg gegen den TSV Bad Saulgau, der in der vergangenen Saison noch eine Klasse höher gespielt hat.

Die Vöhringer erzielten ihrerseits zwar beim misslungenen Saisonauftakt ebenfalls 29 Tore gegen den TV Reichenbach, allerdings nahmen die Gäste mit drei Treffern mehr die Punkte aus der SCV-Halle mit.

SC Vöhringen spielt gegen den VfL Kirchheim

Heute dürfte es gegen den motivierten und spielstarken Aufsteiger kaum leichter werden. Zu allem Überfluss haben sich die Vöhringer Verletzungsprobleme nicht wie erwartet verringert, sondern im Verlauf dieser Woche noch verschärft. Das Trainergespann Gunther Kotschmar und Christoph Klingler wird es sicher dennoch schaffen, eine starke Mannschaft auf das Parkett zu schicken.

Mut sollte den Vöhringern die Endphase des Spiels gegen den TV Reichenbach machen. Eine Viertelstunde vor Schluss lag der Gastgeber noch scheinbar aussichtslos mit neun Treffern hinten (18:27). Doch mit Einsatz, Moral und Kampfeswillen kam Vöhringen wieder bis auf zwei Tore heran. Mit genau diesen Tugenden sowie der Unterstützung der Besucher sollen heute gegen den VfL Kirchheim die ersten Punkte dieser Saison eingefahren werden. rfu

