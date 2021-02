vor 18 Min.

Der TTC Neu-Ulm betreibt Seelenmassage

Plus Nach der unglücklichen Niederlage gegen Grünwettersbach wird es für den Neu-Ulmer Tischtennis-Bundesligisten ganz schwer.

Von Willi Baur

Dimitrij Mazunov hat recht. „Ich habe uns nie als Play-off-Kandidaten eingestuft“, sagt der Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Diese Rolle sei seinem Team vielmehr von außen aufgedrängt worden. Der erfahrene 49-Jährige, der schon als Chefcoach in Ochsenhausen große Erfolge und Enttäuschungen gleichermaßen erlebt hat, weiß freilich auch: Mit zwei europäischen Spitzenkräften und einem aufstrebenden Nachwuchstalent als drittem Mann spielt man in der Liga nicht gegen den Abstieg.

Dass seine Mannschaft vom ersten Spieltag an im oberen Teil des Zwölferfeldes zu finden war, konnte insofern niemanden überraschen. Dass allerdings nach 16 Spieltagen hinter dem weit enteilten Spitzenreiter Düsseldorf noch neun Mannschaften auf eine Play-off-Teilnahme hoffen dürfen, dagegen schon. „Das Leistungsniveau in der Liga hat sich ungemein angeglichen“, befand unlängst ein Experte am Rande der nationalen Pokal-Endrunde in der Arena. Das gelte nicht nur für die Teams, die sich derzeit fast alle gegenseitig schlagen könnten, sondern auch für die einzelnen Spieler. „Du darfst heute keinen einzigen unterschätzen“, meinte etwa Düsseldorfs Leitfigur Timo Boll bei seinem Gastspiel mit Düsseldorf in Pfaffenhofen.

Tischtennis-Bundesliga: TTC Neu-Ulm trifft auf Saarbrücken

Kein Zufall ist es mithin, dass zuletzt mehrere Spiele mit gerade mal zwei Bällen Differenz entschieden wurden. Die Situation an der Tabellenspitze verdeutlicht die Spannung in der Endphase der regulären Saison: Hinter Düsseldorf drängen sich mit Saarbrücken, den TTF Ochsenhausen, Grünwettersbach und Neu-Ulm vier punktgleiche Teams (20:12) auf den Verfolgerplätzen, weitere lauern in Reichweite. Ochsenhausen und Saarbrücken, wo am Mittwochabend um 19 Uhr Neu-Ulm antreten muss, sieht Mazunov weiterhin für die Play-offs gesetzt. Demnach wäre nur noch ein Platz frei.

Natürlich sei die knappe Niederlage seiner Mannschaft am Sonntag in Grünwettersbach ein Rückschlag gewesen, sagt der Trainer: „Aber wir sind immer noch dabei.“ Sein Credo: „Wir müssen ruhig bleiben und weiter hart arbeiten.“ Wobei wohl vor allem Seelenmassage nötig war. „Unendlich traurig“ fühlte sich Tiago Apolonia: „Nach einer 2:0 Führung noch 2:3 verloren, umso bitterer.“ Nicht minder zerknirscht war sich sein junger Doppelpartner Vladimir Sidorenko: „Wir sind alle sehr enttäuscht.“

Eine Niederlage am Mittwoch wäre ungleich leichter zu verschmerzen. „Saarbrücken ist der klare Favorit, aber auch sie brauchen dringend jeden Punkt und werden sicher in Bestbesetzung antreten“, erwartet Mazunov. Das hieße Patrick Franziska, Deutschlands Nummer drei hinter Boll und Ovtcharov, der Chinese Shang Kun und der junge Slowene Darko Jorgic.

Neben dem Heimvorteil spricht auch das Ergebnis vom Sonntag für Saarbrücken: Ein glattes 3:0 gegen Bad Königshofen.

