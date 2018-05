06:11 Uhr

Der Tabellenführer Obenhausen jubelt spät Lokalsport

Im Rothtal-Klassiker zwischen dem SV Oberroth und dem TSV Obenhausen fällt ein später Siegtreffer für die Gäste.

Der Rothtal-Klassiker in der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem SV Oberroth und dem TSV Obenhausen endete mit einem knappen, aber absolut verdienten, 2:1-Sieg für die Gäste. Für Oberroth ging damit eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage zu Ende. In einer heiß umkämpften Partie war Obenhausen die aktivere und zielstrebigere Mannschaft. Allerdings machten sie es bis kurz vor dem Ende spannend, was auch ihr Spielertrainer Uli Klar bemängelte: „Aufgrund der Mehrzahl an Chancen hätten wir das Spiel schon viel früher entscheiden können, wenn nicht sogar müssen.“

Schon nach fünf Minuten prüfte Klaus Jehle den starken Oberrother Keeper Daniel Langner. Nach knapp 20 Minuten war der jedoch gegen den Distanzschuss von Jehle zum 1:0 machtlos. Jetzt waren die Hausherren wach und gestalteten das Spiel weitgehend ausgeglichen. In der 33. Minute gelang ihnen durch Andreas Martin sogar der Ausgleich, bei dem der Obenhausener Torwart Niklas Weikert alles andere als gut aussah.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den zahlreichen Zuschauern das selbe Bild wie zu Beginn des ersten Durchgangs. Obenhausen dominierte und hatte durch Tim Hübsch, Dominik Maisch, Moritz Schröter und Jehle (72.) Hochkaräter in Serie. Die einzige Möglichkeit für Obenhausen hatte Marc Dorner auf dem Fuß (64.).

Obenhausen ging aber fahrlässig mit seinen Chancen um und machte erst kurz vor Spielende den Sack zu. Dem Siegtreffer ging eine tolle Kombination der eingewechselten Spieler Jan Freybott und Moritz Schröter voraus, Letzterer vollendete dann eiskalt zum viel umjubelten Siegtreffer (87.). Auch der Oberrother Trainer Roland Jegg musste neidlos anerkennen: „Der Sieg von Obenhausen geht klar, dennoch ich bin mit unserer Leistung absolut einverstanden und zufrieden. Wir haben dem Tabellenführer alles abverlangt.“ (wgo)

