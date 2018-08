vor 52 Min.

Drei Teams aus dem Bezirk starten in der Landesliga Lokalsport

TSV Neu-Ulm, TSV Buch und TSV Blaustein - zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es wieder zehn Bezirksvertreter in der Württembergischen Landesliga.

In eine außergewöhnliche Saison startet heute die württembergische Landesliga – zumindest aus Sicht des Bezirks Donau/Iller. Mit dem TSV Buch, dem TSV Neu-Ulm und dem TSV Blaustein gehen diesmal gleich drei Bezirksvertreter ins Rennen um die Punkte. Wer sich auf die Suche in den Landesligaanalen begibt, muss weit zurück blättern. Vor genau zehn Jahren waren letztmals mehr als die üblichen zwei Vereine in der Liga beheimatet.

TSV Neu-Ulm: Gerade beim Aufsteiger hofft man, den Nimbus einer Fahrstuhlmannschaft endlich ablegen zu können. Kein anderer Verein ist in den letzten Jahren öfter in die Landesliga auf- und auch wieder abgestiegen als die blau-weißen. Beim Bezirksligameister hat sich im Sommer einiges in personeller Hinsicht getan. Gleich 13 Neuzugänge vermeldet TSV-Trainer Ünal Demirkiran: „Wir mussten den Kader einfach aufstocken und setzen dabei auf die Jugend.“ Am Samstag (17 Uhr) bekommt es der TSV im eigenen Stadion mit dem TSV Oberensingen zu tun. Der Neckar/Fils-Vizemeister hat sich über die Relegation den Landesligastartplatz gesichert und dabei unter anderem Türkspor Neu-Ulm besiegt.

TSV Buch: Guter Dinge ist man derweil beim TSV Buch. Trainer Harry Haug geht dort in sein zehntes Jahr und konnte bereits die ersten Bewährungsproben positiv meistern. Im WFV-Pokal steht sein Team nun in der dritten Runde. „Alles in allem super, wir konnten uns einiges erarbeiten“ – so lautet das Haugs Fazit zur Vorbereitung. Er musste wieder etliche junge und talentierte Neuzugänge in das Mannschaftsgefüge integrieren und so den Weggang einiger Leistungsträger kompensieren. „Die haben Potential, wir sind in der Breite besser aufgestellt.“ Der Saisonstart hat es für die Bucher in sich. Mit NAFI Stuttgart hat man am Samstag (17 Uhr) eine „unberechenbare“ (Harry Haug) Mannschaft zu Gast.

TSV Blaustein: Nicht ganz so zufrieden äußert sich Rafael da Silva. Der neue Trainer beim TSV Blaustein berichtet von einer eher durchwachsenen Vorbereitungsphase. Da Silva kam vom TSV Erbach und übernimmt den Posten von Michael Passer, der aus beruflichen Gründen zurückgetreten war und sich nun als Spieler beim TSV in das Mannschaftsgefüge einreiht. Viele urlaubs- und verletzungsbedingte Ausfälle sind Da Silvas Ansicht nach für manche noch vorhandene Defizite verantwortlich. „Wir sind noch in der Findungsphase, sechs Wochen reichen noch nicht für Wunder“, sagt er. Am Samstag (17 Uhr) tritt Blaustein bei Vizemeister TSGV Waldstetten an. (jürs)

