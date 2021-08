Top-Torjäger verlässt den Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm

Plus Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm muss künftig auf Peter Brückner verzichten. Es gibt aber auch weitere Neuzugänge zu vermelden.

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat es geschafft, seine Mannschaft erneut zu verjüngen und so den Abgang von sieben Spielern zu kompensieren. Warum die Devils neben Bertet, Leiprecht, Ceslik, Schirrmacher und Traub auch auf die Brückner-Brüder Peter und Lukas verzichten müssen.