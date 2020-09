vor 22 Min.

Elchinger Kader ist komplett

Ein US-Amerikaner ist der vorerst letzte Neuzugang des Regionalligisten

Wie so oft in den vergangenen Jahren ist der Nicht-EU-Kaderplatz im Team der Scanplus Baskets Elchingen einem US-Amerikaner vorbehalten. Malik Constantine ist der vorerst letzte Neuzugang der Regionalligisten. Der 1,98 Meter große und 93 Kilogramm schwere Constantine ist ein nomineller Power Forward, der 23-Jährige kann allerdings auch als Small Center auflaufen.

In den vergangenen fünf Jahren besuchte Malik das Catawba College in Salisbury, North Carolina. Er stand für die Catawba Indians als Spieler auf dem Parkett und machte seinen Abschluss als „Major of Communications“. In Elchingen ist er bereits ins Training eingestiegen und zeigt sich begeistert: „Ich freue mich, das erste Mal in Europa und vor allem hier in Elchingen zu sein. Mir gefällt das Umfeld hier.“ (az)

