Es wird weiter gefeiert

23.07.2018

Der FV Illertissen sorgt nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart für das nächste Torfestival. Das Ergebnis gegen die SpVgg Greuther Fürth II war sogar noch wertvoller

Von Hermann Schiller

Erst das 3:3 gegen den VfB Stuttgart, dann das 3:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth II: Beim FV Illertissen wurden innerhalb von wenigen Tagen zwei Torfestivals gefeiert. Wobei natürlich der erste Sieg dieser Saison in der bayerischen Regionalliga noch wertvoller war als das respektable Unentschieden im Testspiel gegen den Bundesligisten.

Den Erfolg am Samstag gegen die Mannschaft aus Mittelfranken erarbeitete sich der Illertissen vor allem in der ersten Hälfte, in der die Gäste überhaupt nicht ins Spiel kamen. Dies war umso überraschender, als die Zweitligareserve der Spvgg Greuther Fürth eine Woche zuvor mit einem 5:1-Kantersieg gegen Pipinsried in die Saison gestartet war. Doch Illertissen setzte den Gegner so stark unter Druck, dass der große Probleme im Spiel nach vorne hatte. Ganz anders der FVI, der schon nach einer guten Viertelstunde mit 2:0 führte. Armin Rausch schoss seine Mannschaft bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung, als er eine Vorlage von Burak Coban verwertete. Schon in der 16. Minute fiel das 2:0. Nach einem weiten Ball von Maurice Strobel rutschte der herauslaufende Torhüter Jan Kowalewski weg und Felix Schröter überlistete ihn mit einem Heber. In der Folge lag ein drittes Tor eher in der Luft als der Anschlusstreffer. So verfehlte nach einer knappen halben Stunde Schröter nur knapp die Hereingabe von Armin Rausch. Wenige Minuten später landete ein gefährlicher Kopfball von Volkan Celiktas am Außennetz. Der Treffer von Felix Schröter wurde schließlich wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Etwas energischer wehrten sich die Gäste erst nach der Pause und prompt gelang ihnen zehn Minuten nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer. Egson Gashi traf aus vollem Lauf. Doch Illertissen antwortete postwendend mit dem 3:1 nur zwei Minuten danach. Armin Rausch traf nach toller Vorarbeit von Maurizio Scioscia volley. Erneut Rausch hätte nach genau einer Stunde alles klar machen können, als er allein aufs Tor zulief, aber neben den Pfosten zielte. Auch ein Lupfer von Schröter wenige Minuten vor dem Abpfiff verfehlte das Ziel. Prompt schafften die Gäste ein weiteres Mal den Anschlusstreffer, diesmal traf Ilker Yüksel zum 3:2 (88.). Ein paar Minuten musste der FVI also noch zittern, doch dann war der erste Saisonsieg unter Dach und Fach.

FV Illertissen: Kielkopf – Scioscia, Nebel, Celiktas, Zeller (82. Bolkart) – Burak Coban, M. Strobel, Hahn. P. Strobel – Schröter (86. Wujewitsch), Rausch (72. Beneke).

