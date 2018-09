12:14 Uhr

FV Illertissen jagt den Punkten nach Lokalsport

Nur eins der letzten acht Ligaspiele gewonnen: Illertissen strauchelt. Das soll sich gegen Garching ändern. Zudem steht der Gegner im Toto-Pokal-Viertelfinale fest

Von Hermann Schiller

Wieder war es nichts mit dem großen Los. Der FV Illertissen trifft im Viertelfinale des bayerischen Toto-Pokals auf den Regionalliga-Konkurrenten FC Schweinfurt. Mit der SpVgg Unterhaching und den Münchner Löwen warteten jedoch noch zwei Drittligisten im Lostopf – doch die sehen jetzt andere Teams. Die Löwen bekamen den TSV Buchbach zugelost, Unterhaching wird auf den ATSV Erlangen aus der Bayernliga treffen. Die Viertelfinal-Begegnungen werden planmäßig am Mittwoch, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, angepfiffen. Davor wartet auf den FVI noch der Alltag in der Regionalliga.

Mit dem VfR Garching, dem Tabellenachten der Liga, empfängt der FV Illertissen (Platz 15) am Samstag (14 Uhr) einen Gegner mit einem treuen Trainer an der Seitenlinie. Daniel Weber ist dort in seiner zwölften Saison tätig und versteht es immer wieder, ein kompaktes Team zu formen. Die Illertisser kennen den Gegner aus insgesamt sechs Duellen der vergangenen Jahre. Erst zwei Mal konnte der FVI als Sieger vom Platz gehen und morgen soll unbedingt der dritte Erfolg gegen die Garchinger gelingen.

Das ist auch bitter nötig, denn besonders gut ist die Situation an der Iller gerade nicht. Einen Relegationsplatz belegt der FVI gerade, da täten drei Punkte äußerst gut. Von den letzten acht Ligaspielen gewann das Team von Trainer Stefan Anderl nur eines – das 3:2 gegen den FC Ingolstadt II vor über einem Monat. Das wird gegen einen Gegner wie Garching nur mit einer engagierten Leistung möglich sein, denn die Garchinger gelten als sehr willensstark und stecken nie auf, auch wenn die Situation noch so ausweglos scheint.

FV Illertissen trifft auf FC Schweinfurt im Toto-Pokal

Ein Aufstecken gibt es bei den Illertissern allerdings auch nicht, im Gegenteil, die Mannschaft ist sich der aktuellen Situation bewusst. „Wir wissen schon, dass wir schleunigst liefern müssen“, erklärt Kapitän Moritz Nebel. „Manchmal, ohne dass das eine Ausrede sein soll, fehlt uns einfach auch das Quäntchen Glück. Das müssen wir dann einfach in nächster Zeit erzwingen und ich bin sicher, wenn das der Fall ist, geht es aufwärts. Die personelle Situation hat sich deutlich verbessert und keiner kann sich erlauben, nachlässig zu werden.“

Gegner VfR Garching konnte sich dagegen schon am vergangenen Wochenende etwas Luft verschaffen und bezwang nach zuvor drei Niederlagen hintereinander den Vorletzten Pipinsried. Noch dazu hat sich der letztjährige Tabellenvierte kurz vor Ende der Wechselfrist nochmals verstärkt. Vom Ligakonkurrenten Wacker Burghausen kam mit Tim Sulmer ein gefährlicher Stürmer und von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart Abwehrspieler Philipp Walter. Auch der FVI hat zuletzt seinen Kader noch ergänzt. Der Deutsch-Ghanaer Morgan Fassbender vom Oberligisten Freiberg und David Kazaryan vom Regionalligisten FK Pirmasens kamen dazu. Beide sind jedoch noch dabei, ihren Trainingsrückstand aufzuholen, und sammeln Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Noch bleibt deshalb abzuwarten, wann sie Stefan Anderl erstmals für den Regionalligakader nominiert.

Fehlen wird gegen Garching morgen auf alle Fälle Volkan Celiktas. Er sitzt eine Gelbsperre ab und dürfte vermutlich durch Benedikt Krug ersetzt werden. Die Dauerpatienten Marvin Weiss, Sebastian Enderle, Philipp Strobel sowie Justus Riederle sind weiterhin nicht im Trainingsbetrieb und werden noch länger fehlen. (mit gioe)

