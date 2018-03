vor 21 Min.

Fechter des TSV Neu-Ulm mit Kurs auf die Meisterschaft Lokalsport

Die Fechter des TSV Neu-Ulm sammeln wichtige Quali-Punkte für die Deutschen Meisterschaften.

Die Fechtabteilung des TSV Neu-Ulm war beim Würzburger Qualifikationsturnier wieder unter den Besten. Die U20 kämpfte dabei um die letzten zu vergebenden Punkte zur Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Damenflorett U20: Neben den Florettfechterinnen aus Bayern waren auch Sportlerinnen aus Hessen und Württemberg angereist. In diesem Feld konnte sich TSV-Fechterin Laura Blessing den sechsten Rang holen. Sophia Kießling hingegen fand nicht ins Turnier. Mit einem Sieg in ihrer Vorrunde traf sie auf ihre Vereinskollegin Blessing, die knapp mit 14:13 gewann. Kießling belegte Rang zwölf.

Herrenflorett U20: Felix Klaus war nach 3:3-Siegen in seiner Vorrunde nur bedingt zufrieden, kämpfte sich aber bis ins Halbfinale. Dort traf er auf den späteren Turniersieger Richard Maier (Würzburg) und verlor klar mit 3:15. Am Ende nahm er als Dritter auf dem Podest Platz, verbunden mit zwölf Punkten für die Bayerische Rangliste. Mit diesen Ergebnissen liegen die drei TSV-U20-Fechter, die alle U17-startberechtigt sind, auf einem Qualifikationsplatz für die Deutsche U20-Meisterschaften, die am 21. April 2018 beim Olympischen Fechtclub in Bonn stattfinden.

Buben U13: Nils Bosserhoff gewann sechs seiner Vorrundengefechte und ging als Zweiter der Setzliste in die K.O.-Runde, unterlag aber schließlich im Halbfinale. Nach kurzer Enttäuschung freute er sich dennoch über den verdienten dritten Platz, mit dem er seine zweite Position auf der Bayerischen Rangliste verteidigt.(az)

