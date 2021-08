Fünf Spiele ungeschlagen

Der FV Illertissen baut seine Erfolgsserie in der Regionalliga Bayern aus. Warum das 4:1 beim FC Pipinsried aber harte Arbeit war

Ein kräftiges Ausrufezeichen setzte der FV Illertissen am Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga Bayern und gewann beim FC Pipinsried mit 4:1 (1:0). Ganz so leicht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der Sieg allerdings nicht.

Die Gastgeber waren nach zuletzt vier Niederlagen hoch motiviert, kämpften bis zum Abpfiff, hatten sich vermeintlich Wiedergutmachung auf die Fahnen geschrieben. Ob die Gelb-Rote Karte für den Pipinsrieder Stürmer Pablo Pigl in der 36. Minute ausschlaggebend für den Illertisser Sieg war? Schwer zu sagen. Zu diesem Zeitpunkt führte der FVI nämlich bereits, bestimmte das Spiel. Semir Telalovic hatte schon in der neunten Minute mit seinem sechsten Saisontor zum 1:0 getroffen. Die Gastgeber kamen kaum zu klaren Torchancen Dass sie trotzdem in der 66. Minute den 1:3-Anschlusstreffer erzielten, verdankten sie einer Standardsituation. Peter Guinari war nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle. Eine Phase, in der die Gastgeber noch einmal alles versuchten, den hohen Rückstand aufzuholen. Yannick Glessing hatte nämlich kurz nach der Pause (48.) eine Hereingabe des eingewechselten Kai Luibrand zum 0:2 verwertet. Luibrand erzielte in der 56. Minute selbst ein Tor, traf mit einem platzierten Schuss zum 0:3. Er war schon nach einer guten halben Stunde für den verletzten Kento Teranuma ins Spiel gekommen.

Der Anschlusstreffer der Pipinsrieder machte es dann jedoch möglich, dass sich dem FVI immer mehr Räume boten. Die Einheimischen riskierten noch mehr und die Illertisser hatten dadurch jede Menge klarer Torchancen. So musste Torhüter Alexander Eiban gegen Semir Telalovic Kopf und Kragen riskieren (76.), Daniel Dewein lief allein aufs Tor zu, zielte aber daneben (79.). Auch Tim Bergmiller verfehlte kurz darauf allein vor dem Tor. Dann gelang den Gästen doch noch ein Treffer, als Leif Estevez aus gut 20 Metern abzog und mit einem strammen Weitschuss auf 1:4 erhöhte. „Es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft“, freute sich Trainer Marco Konrad. Und weiter meinte er: „Das war ein sehr emotionales Spiel, das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Die Mannschaft hat solide weitergespielt und in der zweiten Halbzeit aufgrund der Überzahl nicht den Schritt weniger gemacht, was in solchen Situationen oft passiert. Die Tore waren toll herausgespielt, großes Gesamtlob an das Team.“

Das hat nicht viel Zeit, sich über die nächsten drei Punkte zu freuen, denn bereits am Freitagabend kommt der TSV Aubstadt nach Illertissen.

FV Illertissen Thiel – Wegmann, Sakai, Rupp, Zeller (88. Gölz) – Boyer (75. Dewein), Maiolo, Rietzler, Glessing (75. Bergmiller) – Teranuma (38. Luibrand), Telalovic (81. Estevez).