Fußball

vor 16 Min.

Regionalliga Südwest: Sorgenfrei fährt der SSV Ulm 1846 Fußball nach Walldorf

Plus In der Regionalliga Südwest fährt der SSV Ulm 1846 Fußball am Freitag zum FC Astoria Walldorf. Warum Trainer Thomas Wörle wenig Wert auf die Tabelle legt.

Von Stephan Schöttl

Thomas Wörle hat ein echtes Luxusproblem: Sein Kader ist annähernd komplett, Woche für Woche hat er die Qual der Wahl. Wer darf spielen? Und wie geht er am besten mit denen um, die auf die Ersatzbank müssen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

