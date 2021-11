Fußball

vor 41 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: So fällt die Zwischenbilanz des Sportchefs aus

Plus Zum Ende der Hinrunde zieht Spatzen-Geschäftsführer Markus Thiele eine erste Zwischenbilanz. Er spricht über Wintertransfers, Potenzial des Vereins und ein neues Stadion.

Von Stephan Schöttl

Mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II schließt der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (15.30 Uhr) die Hinrunde in der Regionalliga Südwest ab. Bislang gibt es für die Spatzen keinen Grund, unzufrieden zu sein. Das Team ist Tabellenzweiter und auf Kurs in Richtung 3. Liga. Wenn bloß die jüngste Verletztenmisere nicht wäre. „Aber so etwas können wir nicht beeinflussen“, sagt Trainer Thomas Wörle. Markus Thiele, seit Juli 2021 Sport-Geschäftsführer der Ulmer, sieht’s genauso. Nach fast 150 Tagen im Amt zieht er eine erste Zwischenbilanz.

