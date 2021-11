Fußball

15:46 Uhr

Warum der Südgipfel in der Fußball-Bezirksliga gar kein Gipfel ist

Trainer Christoph Schregle und sein SV Tiefenbach durchleben schwierige Wochen: Ein Punkt und ein Tor in den letzten fünf Spielen.

Plus Im direkten Duell geht es für Obenhausen und Tiefenbach um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Die geplante dritte Halbzeit wird wohl ausfallen.

Die Fußball-Bezirksliga biegt auf die Zielgerade des Kalenderjahres ein. Unter anderem ringen auch der TSV Obenhausen und der SV Tiefenbach um eine gute Ausgangsposition für die nach dem Winter anstehende entscheidende Phase im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag (14.30 Uhr) treffen beide Mannschaften in Obenhausen im Derby aufeinander – der Südgipfel ist also nicht wirklich ein Gipfel.

