Gleitschirm

12:03 Uhr

Gleitschirm: Hans Walcher aus Illerberg ist deutscher Meister

Hans Walcher überfliegt das Pustertal in Südtirol. Trotz des traumhaften Ausblicks muss ein Gleitschirmpilot immer aufmerksam sein. Es gilt, günstige Aufwinde und Gefahren zu erkennen.

Plus Schornsteinfeger Hans Walcher ist deutscher Meister im Streckenflug. Womit er sich bis zu elf Stunden lang in der Luft beschäftigt und wie gefährlich dieser Sport ist

Von Pit Meier

Natürlich ist Hans Walcher schwindelfrei. Als Schornsteinfeger muss er das auch sein. Bei der Ausübung seines Hobbys ebenfalls. Der 62-Jährige aus Illerberg ist passionierter Gleitschirmflieger. Keiner, der mal eben vom Neunerköpfle hüpft und ein paar Minuten später im Tannheimer Tal wieder landet. Bei ihm kommt es auf die Strecke an: Walcher fliegt 100 bis 200 Kilometer weit, oft mehr als 3000 Meter hoch und er ist bis zu elf Stunden am Stück in der Luft. Das ist noch einmal etwas ganz anderes als der beruflich bedingte Aufenthalt auf Hausdächern. Walcher ist sich sicher: „Viele meiner Kollegen hätten da die Hosen voll.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen