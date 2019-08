vor 18 Min.

Neu-Ulmer Derby zum Landesliga-Auftakt

Im ersten Saisonspiel der Landesliga Württemberg treffen der TSV Neu-Ulm und Türkspor Neu-Ulm aufeinander. Buch spielt gegen Echterdingen.

Gleich in ihrem ersten Spiel der neuen Saison in der Landesliga Württemberg treffen sich der Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm und der TSV Neu-Ulm am Samstag (15.30 Uhr) zum Derby. Buch bekommt es am Sonntag (15 Uhr) mit dem TV Echterdingen zu tun.

Derby: Der TSV Neu-Ulm brauchte nach seinem Aufstieg in die Landesliga vor einem Jahr praktisch die ganze Vorrunde, um sich in der neuen Umgebung zu Recht zu finden. Vor allem bei der Verwertung herausgespielter Torchancen hatte es lange gehapert. Mit Florian Ufschlag (SV Jungingen) wurde deshalb nun ein Spieler mit Torjägerqualitäten verpflichtet. „Jeder ist heiß. Wir hoffen, dass wir eine gute Truppe mit einem guten Spirit haben“, sagt Neu-Ulms neuer Trainer Michael Schwer. Einzig vom Drumherum um das Auftaktspiel ist Schwer wenig begeistert. „Da wird mir zu viel Brimborium gemacht.“ Das Interesse am Spiel sei riesig, sagt er. Während sein Team die Landesliga aber schon gewohnt ist, befindet sich Türkspor noch in der Eingewöhnungsphase: neuer Trainer, neue Spieler. „Wir werden wohl ein halbes Jahr brauchen, um anzukommen“, befürchtet Ünal Demirkiran, der in der vergangenen Saison noch den TSV trainierte. In der Landesliga wehe ein anderer Wind. In der Bezirksliga sei die Mannschaft selten gefordert gewesen, deshalb sieht er gerade bei diesem Thema erheblichen Nachholbedarf. Im personellen Bereich war Türkspor nicht zimperlich und hat mit Alper Bagceci (SSV Ulm 1846 Fußball) einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Dazu hat Demirkiran vom TSV Neu-Ulm mit Burak Tastan, Ismail Tasgin und Adin Kajan auch ein Trio an Spielern mitgebracht.

TSV Buch: Eine schwierige Saison liegt hinter dem TSV Buch, deshalb ist das Ziel diesmal klar: möglichst schnell an die Vierzig-Punkte-Marke und damit in ruhige Fahrwasser kommen. „Vieles war noch Stückwerk“, sagt Trainer Harry Haug über die Vorbereitungsphase. Mit Heimkehrer Markus Bolkart (aus Illertissen), sowie dem Talent Robin Egle (eigene Jugend) und Torhüter Michael Widmann (SGM Ingstetten/Schießen) hat sich Buch verstärkt. Nach den Aufgaben im WFV-Pokal ist man nun auf das Auftaktaktspiel im eigenen Stadion gegen den TV Echterdingen. (jürs)

