Neuauflage der Heidewitzka-Party von Red-White Dynamite

FC Bayern-Fans von Red-White Dynamite aus Schießen feiern zusammen mit zwei anderen Vereinen

Von Pit Meier

Feste, Spiele und Versammlungen werden reihenweise abgesagt – dass ein Termin festgezurrt wird, das ist eine wohltuende Ausnahmen in Zeiten der Corona-Pandemie: Der Schießener Bayern-Fanclub Red-White Dynamite feiert vom 12. bis zum 15. Mai des kommenden Jahres mit dem zweiten Heidewitzka-Festival sein 25-jähriges Bestehen und zwei andere Vereine feiern mit: Seit 50 Jahren gibt es die Sportfreunde und seit 160 Jahren die Trachtenkapelle Schießen. Die Fans des FC Bayern München geben diesen Termin bewusst so früh bekannt: Viele andere Veranstaltungen werden schließlich derzeit in das kommende Jahr verschoben,es gilt, Überschneidungen zu vermeiden.

Zuletzt feierte Mia Julia mit den Fans des FC Bayern München

Das erste Heidewitzka-Festival vor vier Jahren war ein voller Erfolg. Red-White Dynamite feierte sein 20-jähriges Bestehen mit Tausenden von Besuchern und Stars wie den Kastelruther Spatzen, den Dorfrockern, Mickie Krause und Mia Julia. Der Vereinsvorsitzende Roland Held verspricht schon jetzt: „Wir werden wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen.“

