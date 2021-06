Wird Schromm Trainer beim SSV Ulm 1846 Fußball?

Plus Zwei Kandidaten gibt es noch für den Posten bei den Spatzen. Der Mann aus Unterhaching soll einer davon sein

Anfang dieser Woche soll eine Entscheidung fallen, zwei Kandidaten gibt es nur noch für das Traineramt beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball. Einer davon ist nach zuverlässigen Informationen unserer Zeitung Claus Schromm.