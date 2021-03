vor 5 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball bekommt mit Markus Thiele einen Direktor

Er bringt Erfahrung aus der zweiten und 3. Liga mit: Markus Thiele geht zum SSV Ulm 1846 Fußball - zunächst als Direktor, langfristig als Geschäftsführer.

Von Gideon Ötinger

Seit 2014 ist Anton Gugelfuß Vorstandsmitglied des SSV Ulm 1846 Fußball und für den Bereich Sport zuständig - der Posten und dessen Aufgaben haben sich seitdem aber stark verändert und zugenommen beim Viertligisten, der den Aufstieg in die 3. Liga anpeilt. Deshalb hat der Klub am Montag Unterstützung verpflichtet: Ab April wird Markus Thiele als Direktor bei den Spatzen anfangen, in den Bereichen Vertrieb und Sport. Perspektivisch, schreibt der Verein am Montagabend in einer Pressemitteilung, soll Thiele Geschäftsführer werden.

Der 39-Jährige hat Erfahrung im Profifußball, er war von 2009 bis 2017 in verschiedenen Positionen beim VfR Aalen in der zweiten und 3. Liga tätig, auch dort zuletzt als Geschäftsführer. Im Sommer 2017 ging der studierte Fußball-Manager als Vorstand Sport zum FC Hansa Rostock, wo er bis Januar 2019 tätig war. Damals hatten sich die Rostocker gleichzeitig von Trainer Pawel Dotschew und Thiele getrennt, weil die beiden nicht mehr als Einheit funktioniert hätten - so lautete damals die Begründung. Seitdem war Thiele auf der Suche nach einem neuen Klub.

Ehemaliger Vorstand von Hansa Rostock: Markus Thiele geht zum SSV Ulm

Den hat er nun im SSV Ulm 1846 Fußball gefunden, der zwar sportlich tiefer angesiedelt ist als Thieles bisherige Arbeitgeber, was diesen bei einem potenziellen Arbeitgeber aber nicht störe, solange das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund stehe, verriet er Anfang des Monats in einem Interview mit dem Portal Transfermarkt, als noch nicht offiziell war, dass er zu den Spatzen gehen würde. Die zitieren ihn in einer Pressemitteilung wie folgt: "Ich habe in den letzten Jahren die Entwicklung des SSV immer verfolgt, diese geht in die richtige Richtung. Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, die nächsten Schritte in Richtung Profifußball zu gehen."

Anton Gugelfuß freut sich schon über die Entlastung an der Spitze des Klubs: "Die Aufgaben werden in allen Bereichen immer mehr und vielschichtiger, dies lässt sich auf Dauer nicht mehr ehrenamtlich leisten. Deshalb war es mein klarer Wunsch, hier eine Veränderung vorzunehmen beziehungsweise Unterstützung zu erhalten."

