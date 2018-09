15:37 Uhr

SSV Ulm verkauft am Freitag Tickets für den DFB-Pokal Lokalsport

Zum Heimspiel in der Regionalliga gegen den VfB Stuttgart II am Freitagabend wird der SSV Ulm Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf anbieten.

Eigentlich müssen sich Nicht-Spatzen-Mitglieder ja bis kommenden Montag, 24. September, gedulden, ehe sie Tickets für das nächste DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball kaufen können. Dennoch gibt es für Fans schon früher die Gelegenheit, an Tickets zu kommen. Beim Heimspiel am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II in der Regionalliga (Anpfiff 18.30 Uhr), werden an den Kassen Eintrittskarten für die Partie gegen Fortuna Düsseldorf (30. Oktober) verkauft. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht und nur gegen Barzahlung. Der reguläre öffentliche Vorverkauf startet dann am Montag um 10 Uhr auf dem Internetportal Reservix unter www.ssv-ulm.reservix.de und den Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters.

DFB-Pokal: Öffentlicher Vorverkauf bei SSV Ulm gegen VfB Stuttgart II

Mitglieder und Dauerkartenbesitzer hatten schon ab Dienstag die Möglichkeit, die begehrten Karten zu ergattern. Vor der Geschäftsstelle des Vereins am Ulmer Donaustadion bildeten sich lange Schlangen. Das könnte auch am Freitag der Fall sein, denn zum Schwaben-Derby ist das Donaustadion womöglich voller als sonst in der Regionalliga. Einerseits, weil dann der Schüler- und Vereinstag stattfindet, der im vergangenen Jahr über 1000 Zuschauer mehr auf die Tribünen lockte und andererseits, weil der SSV Tickets gratis an diejenigen weitergegeben hat, die beim DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt Probleme hatten, auf ihre Tribüne zu kommen.

Spielverschiebung: Planmäßig hätten die Spatzen am Samstag vor dem DFB-Pokalspiel zuhause gegen den FC Saarbrücken antreten müssen. Da aber die Pause zur Regeneration zu kurz gewesen wäre, wurde das Spiel um einen Tag nach vorne verschoben. Neuer Termin ist Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Donaustadion. (gioe)

