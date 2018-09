vor 53 Min.

TSV Landsberg: Ein Gegner für den FVI II, der nach Höherem strebt Lokalsport

Die Reserve des FV Illertissen trifft in der Landesliga Bayern auf die starke Mannschaft des TSV Landsberg. Der SV Egg spielt gegen den FC Gundelfingen.

Eine schwierige und eine unangenehme Aufgabe haben die beiden bayrischen Landesligisten am Samstag zu lösen. Während der FV Illertissen II beim starken TSV Landsberg nichts zu verlieren hat, gilt es für den SV Egg, einer Blamage beim FC Gundelfingen aus dem Weg zu gehen.

FV Illertissen II: „Da kommt einiges auf uns zu“ – für FVI-Trainer Markus Schaich hat der kommende Gegner TSV Landsberg (Samstag, 14 Uhr) fast schon Regionalligaformat. Am Lech scheint das Team nicht nur den Bayernligaabstieg sofort wieder reparieren zu wollen, beim Blick auf den TSV-Kader gewinnt man leicht den Eindruck, dass dort nach mehrgestrebt wird. „Ich habe selten eine Landesligamannschaft mit so viel Qualität gesehen“, sagt Schaich. Beton will er gegen die starken Landsberger trotz einiger personeller Ausfälle aber nicht anrühren. Mit Abstand verfügt der TSV über die stabilste Hintermannschaft, den zielsichersten Angriff der Landesliga und mit Patrick Rösch über ein weiteres As im Ärmel. Rösch ist allerdings erst ab Oktober spielberechtigt und ein alter Bekannter beim FVI. Bevor der 29-jährige Torhüter zum SV Lichtenberg in die Oberliga Nord abgewandert ist, hatte er elf Jahre lang an der Iller gespielt.

SV Egg : Eine undankbare Aufgabe hat der SV Egg am Samstag (14 Uhr) zu lösen. Er muss zum stark abstiegsbedrohten FC Gundelfingen und soll sich dort nach Möglichkeit für den schwachen Auftritt vor einer Woche gegen Geretsried (0:2) rehabilitieren. „Die sind in der Tabelle unter Wert“, ist sich SVE-Coach Gerry Schedel über den Tabellenvorletzten sicher. In Gundelfingen spricht man hingegen von einer „Seuche am Fuß“. Dort sind mittlerweile sämtliche Torhüter ausgefallen und Nachwuchsstürmer Johannes Hauf rot gesperrt. Ganz ohne Sorgen tritt Schedel die heutige Reise allerdings auch nicht an, bei seinen Eggern fehlen ebenfalls einige wichtige Spieler. (jürs)

