TTC Neu-Ulm scheidet im Pokal gegen Saarbrücken aus

Plus Neu-Ulm scheidet aus dem Pokal aus. Vor allem ein Saarbrücker Spieler setzt dem Team zu.

Von Willi Baur

Nach zwei Stunden und 55 Minuten war der Traum vom Viertelfinale im deutschen Tischtennis-Pokal für den TTC Neu-Ulm ausgeträumt. Da verwandelte Patrick Franziska gegen Emmanuel Lebesson im entscheidenden fünften Satz seinen ersten Matchball zum 3:1 für den favorisierten 1. FC Saarbrücken. Zuvor hatte der französische Neuzugang gegen Darko Jorgic den einzigen Punkt für den TTC eingefahren, zum vorübergehenden 1:1 Spielausgleich.

Zum neuerlichen Ausgleich fehlten dem 32-jährigen Franzosen im Spitzenspiel des Nachmittags gerade mal zwei Bälle. 9:6 führte der Neu-Ulmer Linkshänder im fünften Durchgang. „Aber gegen einen Klassemann wie Franziska ist das nicht viel“, meinte TTC-Trainer Dimitrij Mazunov nach der Partie. Seine Hoffnung im Vorfeld war schon vor dem ersten Aufschlag in der Joachim-Deckarm-Halle zerstoben: „Vielleicht kann ja Bad Homburg am Freitag die Saarbrücker ein wenig nervös machen“, hatte Neu-Ulms Coach überlegt. Dem war freilich nicht so. Vielmehr hatte der amtierende deutsche Meister den Bundesliga-Aufsteiger problemlos mit 3:0 abgefertigt. Ohne Nationalspieler Franziska übrigens, der für das Pokalmatch geschont wurde. Denn Respekt vor den Gästen hatte man im Saarland fraglos. Dass FC-Cheftrainer Slobodan Grujic mit seiner Aufstellung auf zwei Einzelsiege Franziskas gesetzt hatte, gab dem serbischen Trainerfuchs letztlich Recht.

Tischtennis-Pokal: Saarbrücken gewinnt gegen Neu-Ulm

Daran vermochte auch der Neu-Ulmer Hoffnungsträger Tiago Apolonia im Eröffnungseinzel nicht zu rütteln. Der 34-jährige Portugiese, der in der zurückliegenden Bundesliga-Saison die drittbeste Bilanz aufwies, hatte gegen Deutschlands Nummer drei hinter Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov praktisch keine Chance. Gleiches galt auch für Neu-Ulms Nachwuchsmann Vladimir Sidorenko gegen Saarbrückens Spitzenmann Shang Kun. Nur jeweils bis zur Satzmitte konnte der 18-jährige Russe gegen den Chinesen mithalten. Für seinen Trainer nicht überraschend: „Für mich ist Shang Kun nach wie vor unter den Top 20 der Welt“, sagte Mazunov über den 29-Jährigen. Aufgrund Lebessons hauchdünner Niederlage haderte der TTC-Coach letztlich doch etwas mit dem Ergebnis: „Wir hatten ja die Chance zum 2:2 und im Doppel ist bekanntlich alles möglich.“ Dazu kam es indessen nicht mehr. „Insgesamt war es für uns durchaus ein gutes Spiel, wenngleich mir nicht alles gefallen hat“, so sein Fazit. Sein Wunsch am Sonntagabend: „Jetzt müssen wir schnell in den normalen Rhythmus kommen.“

