Tischtennis

vor 16 Min.

Tischtennis-WM: Spieler des TTC Neu-Ulm früh raus

Volle Konzentration auf die nächste Weltmeisterschaft: Vladimir Sidorenko ist von Donnerstag an auch in Portugal bei den Titelkämpfen der Altersklasse U19 dabei.

Plus In Texas war für die Neu-Ulmer spätestens in der zweiten Runde Schluss. Aber bei der nächsten WM in Portugal ist ein Spieler des Bundesligisten sogar an Nummer eins gesetzt

Von Willi Baur

Für die vier Spieler des TTC Neu-Ulm war bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften im texanischen Houston spätestens nach der zweiten Runde Feierabend. Das Quartett ohne Joker war allerdings bei der WM-Premiere auf US-Boden nicht unbedingt vom Losglück begünstigt. Andererseits durfte der eine oder andere TTC-Mann auf diese Weise vorsichtig an der absoluten Weltklasse schnuppern.

