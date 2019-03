vor 30 Min.

Ulmer Basketballer: Trainer Thorsten Leibenath wird Sportdirektor

Für den Ulmer Basketball-Trainer wird ab dem Sommer eine neue Stelle geschaffen. Einen Nachfolger an der Seitenlinie gibt es noch nicht.

Von Gideon Ötinger

Thomas Stoll, Andreas Oettel und Thorsten Leibenath in einer Pressekonferenz - das gibt es nicht oft. Doch an diesem Donnerstag hatten die beiden Geschäftsführer von Ratiopharm Ulm sowie der Cheftrainer der Bundesliga-Basketballer etwas Wichtiges zu verkünden: Thorsten Leibenath wird ab Sommer 2019 Sportdirektor, ein Posten, der extra für ihn neu geschaffen wurde. Seine Aufgabe bestehe vor allem darin, so erklärte es Thomas Stoll, die Spielerentwicklung voran zu treiben, denn: "Wir glauben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, brauchen wir junge Spieler - deutsche und ausländische. Thorsten ist dafür prädestiniert, weil er weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein und er bringt die Erfahrung im Leistungssport mit." Ein Trainer-Nachfolger steht noch nicht bereit. Er werde in nächster Zeit wohl viel telefonieren müssen, sagte Stoll.

Leibenath soll die Aufgaben im Rahmen des neuen Programms "Top Development" bewerkstelligen, in dem er vom Jugendtrainer Chris Ensminger unterstützt werden soll. "Ich freue mich, dass Thomas Stoll und Andreas Oettel mir das Vertrauen aussprechen", sagte Leibenath. Im Mittelpunkt solle dafür auch der neue Orange Campus stehen, der 2020 fertig sein soll. Die nötige Infrastruktur stehe also bereit, sagte Leibenath. "Die Aufgabe hat einen unternehmerischen Schwerpunkt, den ich sehr spannend finde." In seiner neuen Funktion gehe es darum, Basketballer zu entwickeln, zu fordern und zu fördern. Die besten Spieler Europas auszubilden - das sei "mittelfristig möglich", sagte Leibenath. "Ich würde sogar sagen: das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht." Als Beispiel nannte er den NBA-Profi Daniel Theis.

Als Schauplatz für ihre Ankündigung hatten sich die Verantwortlichen die Neu-Ulmer Arena ausgesucht, die Konferenz übertrugen sie live im Internet.

