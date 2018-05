00:04 Uhr

Versöhnliches Ende für Vöhringen Lokalsport

Landesligist holt den Pokal. Blaustein muss in die Abstiegs-Relegation

Die Rückkehr in die fünfte Liga haben die Handballer des SC Vöhringen zwar verpasst, mit dem Sieg im Final-Four um den Bezirkspokal in Gerhausen gelang ihnen jetzt aber trotzdem ein versöhnlicher Saisonabschluss.

Im Halbfinale feierte die mit Spielern aus der zweiten und dritten Garnitur angetretene Vöhringer Mannschaft gegen den Landesliga-Konkurrenten TG Biberach einen ungefährdeten 32:23-Sieg. Der künftige Vöhringer Stefan Beljic erzielte im letzten Spiel für die TG Biberach neun Treffer. Tags darauf hatte Vöhringen im Finale gegen den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Saulgau II auch ohne Anselm Walker und Yannick Kast ebenfalls keine Probleme und gewann mit 36:23.

Der TSV Blaustein ist am letzten Spieltag der vierten Liga durch eine 28:31-Niederlage in Plochingen auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht und muss jetzt in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Gegner könnte Ende Mai der Nachbar HSG Langenau/Elchingen sein. Doch für den ist der Weg noch weit.

Der Fünftligist hat sein erstes Relegationsspiel in Schmiden zwar mit 31:30 gewonnen und wird diese erste Hürde somit im Rückspiel am Vatertag (17 Uhr) in eigener Halle wahrscheinlich nehmen. Bereits am kommenden Wochenende aber findet dann in der Pfleghofhalle ein Dreierturnier mit zwei Mannschaften aus Baden statt, der Sieger fordert in der Relegation Blaustein heraus. (rfu/az)

