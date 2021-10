Volleyball

vor 39 Min.

Bundesliga: Friedrichshafen hat keine Lust auf ein Grusel-Wochenende

Plus Am Wochenende muss der VfB Friedrichshafen in der Volleyball-Bundesliga zwei Mal ran. Wie es gegen Unterhaching und Herrsching zurück in die Erfolgsspur gehen soll.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird überall auf der Welt Halloween gefeiert. Die damit verbundene Frage nach „Süßem oder Saurem“ mussten sich die Spieler des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen schon die ganze vergangene Woche stellen. Nach der Niederlage in Düren und Tabellenplatz acht nach vier Spieltagen gab es im Training mehr Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Cheftrainer Mark Lebedew sagt: „Wir können nicht so tun, als hätten wir 20 Spiele in Folge gewonnen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen