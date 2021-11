Champions League: Das erwartet den VfB Friedrichshafen zum Auftakt

Am Mittwochabend beginnt für den VfB Friedrichshafen die Saison in der Volleyball-Champions-League. Zu Gast in der Ratiopharm Arena ist ein belgisches Top-Team.

Am Mittwoch (20 Uhr) startet der VfB Friedrichshafen in die Saison der Volleyball-Champions-League und trifft in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm auf das belgische Team Knack Volley Roeselare. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht.

VfB-Cheftrainer Mark Lebedew spricht von einem „neuen Impuls“, den er bei seiner Mannschaft nach dem Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen Düren spürt. „Wir haben sehr intensiv trainiert“, sagt er. Und er freut sich auf die Champions League. Lebedew: „Das ist der beste Vereinswettbewerb der Welt. Für einige Spieler ist es der erste Einsatz in der Königsklasse. Das motiviert.“

Dejan Vincic könnte gegen Roeselare ins Team zurückkehren

Ein weiterer Motivationsschub kam am Dienstag aus den Reihen der medizinischen Abteilung: Nach Dejan Vincics Verletzung im Gesicht haben die Ärzte vorsichtig grünes Licht gegeben. Vincic „trainiert jetzt ganz normal“, erklärt der Chefcoach. Und weiter meint er: „Wir werden sehen, wie es ihm am Mittwoch geht und dann entscheiden.“ Vincic selbst kann es kaum erwarten, auf das Feld zurückzukehren.

Ein Ex-Häfler freut sich auf das Duell mit dem VfB

Auch in Reihen des Gegners ist ein Spieler, der etwas kaum erwarten kann. „Ich freue mich wirklich, alle wiedersehen“, erklärt Arno van de Velde, der im vergangenen Jahr noch das Trikot der "Häfler" trug. „Ich hätte natürlich schon gern zumindest einmal vor Zuschauern in Friedrichshafen gespielt. Neu-Ulm ist aber auch okay“, sagt er lachend. Natürlich gibt es eine Kampfansage an das Ex-Team.

Für Mark Lebedew kommt das wenig überraschend. Von einer „so erfahrenen Mannschaft“ habe der Australier nichts anderes erwartet. „Stijn D’Hulst und Matthijs Verhanneman haben viele Begegnungen für die Nationalmannschaft und bei europäischen Topklubs gemacht. Roeselare spielt sehr schnell und hat eine gute Feldabwehr. Damit müssen wir zurechtkommen", sagt der VfB-Coach.

