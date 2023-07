Bei Ratiopharm Ulm wird auch in der nächsten Saison Samba getanzt

Der brasilianische Nationalspieler Georginho soll in Ulm in die Fußstapfen seiner Landsleute Bruno Caboclo und Yago treten. Seine Ankunft verspätet sich aber.

Er hält die Tradition der Brasilianer in Reihen von Ratiopharm Ulm aufrecht: Nationalspieler Georginho, der eigentlich George Lucas Alves de Paula heißt, wechselt zum deutschen Basketball-Meister. Für den 27-jährigen Aufbauspieler ist es die erste Station in Europa. Georginho tritt damit in die Fußstapfen von Cristiano Felicio, Bruno Cabocolo und Yago dos Santos. Sie waren wichtige Stützen der Erfolge in den vergangenen Jahren.

George Lucas Alves de Paula ist wie Yago Point Guard und ebenfalls brasilianischer Nationalspieler. Damit aber haben die Gemeinsamkeiten auch schon ein Ende: Georginho ist fast zwei Meter groß, 27 Jahre alt und ein ordentliches Muskelpaket. Sportdirektor Thorsten Leibenath ist sich der Erwartungshaltung im Umfeld bewusst: „Die erfolgreichen brasilianischen Vorgänger legen automatisch die Messlatte in der Öffentlichkeit sehr hoch. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass Georginho solche Erwartungen auch erfüllen kann. Seine körperlichen Voraussetzungen sind beeindruckend, seine Einsatzmöglichkeiten sehr variabel. Er kann drei Positionen sowohl offensiv als auch defensiv abdecken, sodass wir noch schwerer auszurechnen sein werden.“

Bislang hat Georginho nur in Brasilien gespielt

Abgesehen von einem kurzen Abstecher in die NBA-Summerleague und anschließender zehn Spiele in der G-League (2017) hat Georginho bislang ausschließlich in Brasilien gespielt und dabei viele Auszeichnungen gesammelt - mit seinen Teams und als Einzelspieler. Wo Yago mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit begeistert, dominiert Georginho mit seiner Physis und Übersicht. Beide sind sehr gute Schützen aus der Distanz. Und beide trafen die Entscheidung, ihre Komfortzone in Brasilien zu verlassen, um in Europa den nächsten Karriereschritt zu machen.

Erst Ende September wird Georginho in Ulm erwartet

Georginhos Terminplan macht den Einstieg in die Ulmer Vorbereitung allerdings zu einer Herausforderung. Zunächst mal wird er gemeinsam mit Yago und Bruno Caboclo an der Basketball-Weltmeisterschaft in Indonesien, Japan und auf den Philippinen teilnehmen. Zudem besteht noch eine Verpflichtung gegenüber seinem alten Verein. Vom 21. bis zum 24. September tritt er mit Sesi Franca beim Interkontinental-Cup in Singapur an. Erst von dort aus geht’s dann mit dem Flieger nach Deutschland.

„Nachdem bislang alle Brasilianer bei uns voll eingeschlagen haben, ergibt es natürlich Sinn, auch weiterhin diesen Markt im Blick zu haben", sagt Leibenath. (AZ)