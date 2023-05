Basketball

Manchmal müssen die Emotionen ganz einfach raus

Plus Die Duelle zwischen Ulm und Alba Berlin werden von einer Schiedsrichter-Diskussion begleitet. Daran haben Trainer Anton Gavel und Brandon Paul ihren Anteil.

Ratiopharm Ulm hat Matchball: Ein Sieg in der ausverkauften Arena am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Alba Berlin und der nominelle Außenseiter spielt in der Halbfinalserie um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen Bayern München. Es sind Situationen und Konstellationen wie diese, in denen Trainer in allen Klassen und allen Sportarten an ihre Schützlinge und das Umfeld appellieren: Ruhe und Konzentration bewahren, sich auf den Sport konzentrieren, Nebengeräusche ausblenden. Auch der Ulmer Anton Gavel macht das und er scheitert ebenso wie viele seiner Kollegen. In den Play-offs stecken eben viele Emotionen, mit entsprechender Leidenschaft wird in Ulm – und nicht nur dort – eine Schiedsrichter-Diskussion geführt.

Verschärft wurde diese Debatte indirekt von Gavel, der in Spiel drei der Viertelfinalserie nach sechs Minuten von Schiedsrichter Gentian Cici mit zwei technischen Fouls aus dem Innenraum der Berliner Mercedes-Benz-Arena geschickt wurde. Der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath war natürlich ebenfalls vor Ort und er sagte im Interview mit Magenta-Sport, dass er von Gavel nichts gehört habe, was diese harte Maßnahme rechtfertigen würde. Assistenztrainer Tyron McCoy führte Ulm bekanntlich zwar zum zweiten (Auswärts-)Sieg in der Serie, die Aufregung war deswegen aber nicht raus auf dem Thema. Brandon Paul, der schon nach dem letzten Ulmer Punktspiel in Bonn die Schiedsrichter heftig kritisiert hatte, legte auch diesmal bei Twitter nach.

