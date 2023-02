Beuren/Balzheim

vor 18 Min.

Johnny Schewetzky geht vom SV Beuren zum SV Balzheim

Plus Beim SV Beuren und dem TSV Kettershausen war er Spielertrainer in der Kreisliga A. Künftig arbeitet er vermutlich eine Etage tiefer. Warum das für ihn nicht so wichtig ist.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Als der SV Beuren Mitte Dezember verlauten ließ, dass die Zusammenarbeit mit Spielertrainer Johnny Schewetzky im Sommer nach vier Jahren beendet wird, da wurde man bei vielen Vereinen hellhörig. „Es gab eine ganze Reihe von Anfragen“, berichtet Schewetzky. Entschieden hat er sich letztlich für den SV Balzheim, aller Voraussicht nach wird Schewetzky also in der kommenden Saison erstmals in seiner Karriere seine sportliche Heimat als Spieler und Trainer in der Fußball-Kreisliga B haben. „Das ist für mich aber nicht entscheidend“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen