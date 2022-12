Schwarzes Wochenende für die Devils Ulm/Neu-Ulm in der Bayernliga

Plus Der VfE Ulm/Neu-Ulm beendet das Wochenende ohne Zählbares. Auf die Niederlage in Schweinfurt folgt zwei Tage später eine weitere gegen Buchloe.

Nach der 1:6-Niederlage beim ERV Schweinfurt musste Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm im Heimspiel gegen den ESV Buchloe mit 2:5 (0:2/0:2/2:1) die nächste Pleite hinnehmen. Für die zuletzt erfolgsverwöhnten Devils war es seit Langem mal wieder ein Wochenende ohne Punktausbeute.