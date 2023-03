Fußball

16:12 Uhr

0:0 in Worms: Mühsamer Auftakt für Regionalliga-Spitzenreiter Ulm

Plus Im ersten Spiel nach der Winterpause muss sich der SSV Ulm 1846 Fußball mit einem 0:0 in Worms zufriedengeben. Die Konkurrenz im Aufstiegskampf feiert Siege.

Von Stephan Schöttl

Ein bisschen Boden hat die Konkurrenz im Aufstiegskampf der Regionalliga Südwest am Wochenende schon einmal gutgemacht. Der TSV Steinbach Haiger hatte am Samstag mit einem 6:2-Sieg in Trier vorgelegt, Homburg mit einem 3:1 beim VfR Aalen. Knapp 24 Stunden später feierte Offenbach einen 1:0-Sieg beim FSV Frankfurt. Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball hingegen kam bei Wormatia Worms über ein mageres 0:0 nicht hinaus. Nicht das, was sich die Spatzen zum Auftakt nach der Winterpause vorgestellt hatten. Allerdings haben sie in der Tabelle noch immer sechs Punkte Vorsprung.

