Fußball

vor 18 Min.

0:2 in Regensburg: Dritte Niederlage in Folge für den SSV Ulm 1846 Fußball

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert beim SSV Jahn Regensburg mit 0:2. Der Zweitliga-Absteiger glänzt gegen engagierte Spatzen mit gnadenloser Effektivität.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Das Auswärtsspiel des SSV Ulm 1846 Fußball beim SSV Jahn Regensburg am Sonntagabend war gleich in doppelter Hinsicht ein Jubiläum: Kapitän Johannes Reichert absolvierte sein 400. Pflichtspiel für die Spatzen, Trainer Thomas Wörle machte in seiner Funktion die 100 voll. Doch die große Sause blieb aus. Das 0:2 gegen den Zweitliga-Absteiger war bereits die dritte Niederlage in Folge. Wörle meinte trotzdem: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Dass wir verloren haben, ist nicht schlimm. Regensburg ist die momentan wohl formstärkste Mannschaft der Liga.“

Für die Oberpfälzer war es der achte Sieg hintereinander in der 3. Liga. Dabei hätte die Partie auch ganz anders beginnen können. Denn schon nach drei Minuten hatte Leo Scienza die Führung für den Aufsteiger auf dem Fuß, sein überlegter Schlenzer ins lange Eck wurde aber gerade noch zur Ecke geklärt. Es war ein gefälliges Spiel mit viel Tempo, allerdings blieben im weiteren Verlauf die wirklich nennenswerten Chancen erst einmal aus. Dann leitete wieder einmal eine Standardsituation das 1:0 für die Gastgeber ein. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landet der Ball im Rückraum und dort zog Benedikt Saller ab. Ein Flatterball, der Christian Ortag im Ulmer Tor keine Chance ließ (16.). Wörle sprach später bei Magenta Sport von „unglaublicher Qualität“ des Tabellenzweiten und meinte: „Regensburg hat derzeit einen unglaublichen Lauf, macht in der ersten Hälfte aus einem einzigen Torschuss ein Tor. Da ist auch Glück dabei“ Wie zuletzt mussten die Schwaben also einem Rückstand hinterherlaufen, wieder war ein ruhender Ball Ausgangspunkt. Das hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Problem beim Aufsteiger entwickelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen