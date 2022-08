4:0 in Mainz: SSV Ulm 1846 Fußball feiert Saisonauftakt nach Maß

Beim 4:0-Sieg des SSV Ulm 1846 Fußball gegen die U23 des FSV Mainz 05 stehen gleich sechs Neuzugänge in der Startformation. Zwei von ihnen bringen die Spatzen schon früh auf die Siegerstraße.

Der SSV Ulm 1846 Fußball erwischte einen Traumstart in die neue Saison der Regionalliga Südwest, besiegte die U23 des Bundesligisten FSV Mainz 05 klar mit 4:0. Die Verantwortlichen übten sich dennoch in Zurückhaltung, sprachen von einer „schönen Momentaufnahme“. Trainer Thomas Wörle versuchte, den Sieg bei der Teenager-Truppe richtig einzuordnen. Wichtig sei an diesem Samstagnachmittag schließlich nur gewesen, nach einer intensiven Vorbereitung und dem großen personellen Umbruch mit einem positiven Erlebnis in die neue Spielzeit zu starten.

Das ist den Spatzen eindrucksvoll gelungen. Mit David Grözinger, Lukas Ahrend, Andreas Ludwig, Dennis Chessa, Patrick Dulleck und Romario Rösch standen gleich sechs Neuzugänge in der Startformation. Zwei von ihnen brachten die Ulmer früh auf die Siegerstraße. In der 17. Spielminute zeigte Chessa seine ganze Klasse, nahm ein Anspiel im Strafraum gekonnt an, drehte sich und versenkte den Ball zum 1:0 im Mainzer Tor. Nur drei Minuten später stand Rösch nach einem Pass in den Strafraum am langen Pfosten goldrichtig, musste nur noch den Fuß hinhalten und schob den Ball zum 2:0 über die Linie. Ausgerechnet Rösch also, der in der vergangenen Saison noch bei den Mainzern kickte.

500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion am Bruchweg

In der Folge kamen die Hausherren vor gut 500 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar besser ins Spiel, die jungen Kicker – die Hälfte davon noch nicht einmal 20 Jahre alt – legten langsam ihre Nervosität ab. Doch der SSV blieb die dominante Mannschaft. Jan Siewert, neuer Cheftrainer der Mainzer, meinte später: „In ein paar Momenten haben wir Lehrgeld bezahlt.“ Die Spatzen kamen noch vor der Pause zu weiteren guten Möglichkeiten. Dulleck verfehlte das Tor gleich zweimal nur knapp (30., 45.+2), einmal zielte Ahrend nicht genau genug (44.). So blieb es zur Halbzeitpause bei der 2:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dasselbe Bild auf dem Spielfeld. Trainer Thomas Wörle hat es wieder einmal geschafft, aus vielen individuell starken Einzelspielern ein Kollektiv zu formen, das sich auf dem Rasen in allen möglichen Situationen gegenseitig hilft und unterstützt. Das war schon in der vergangenen Saison die große Stärke der Ulmer. Kapitän Johannes Reichert erhöhte in der 52. Minuten auf 3:0. Nach einem Eckball hielt er am kurzen Pfosten den Kopf hin. Einen Torwartfehler in der 56. Minute nutzte Nicolas Jann wenig später zum 4:0. Zuvor hatte die SSV-Offensive gehörig Druck ausgeübt und den Fauxpas des Mainzer Schlussmanns damit regelrecht erzwungen.

SSV-Torwart Chris Ortag hat einen ruhigen Arbeitstag

Auf der anderen Seite hatte Spatzen-Keeper Chris Ortag einen recht ruhigen Nachmittag. Wenn er gefordert wurde, war er zur Stelle. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Geklatscht wurde trotzdem noch einmal: Torjäger Tobias Rühle feierte nach Kreuzbandriss und langer Leidenszeit kurz vor Ende des Spiels sein Comeback. Wörle meinte abschließend: „Wir müssen weiterhin die Abläufe in unserem Spiel festigen. Die Entwicklung ist noch nicht zu Ende.“

SSV Ulm 1846 Fußball Ortag – Stoll (76. Allgeier), Reichert, Geyer, Grözinger – Ludwig, Ahrend, Chessa (65. Hannemann) – Rösch (86. Rühle), Dulleck (65. Röser), Jann (76. De Sousa).