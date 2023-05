Der Titelverteidiger lässt beim Pokal-Hit in Neu-Ulm keine Zweifel aufkommen

Plus Die Stuttgarter Kickers gewinnen im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals mit 4:0 gegen Türkspor Neu-Ulm. Die Gastgeber verdienen sich trotzdem Lob.

Für Türkspor Neu-Ulm war es das bislang größte Spiel der Vereinsgeschichte, für die Stuttgarter Kickers eine Pflichtaufgabe. Und die hat der Oberliga-Spitzenreiter glanzlos gelöst. Im Halbfinale des württembergischen Verbandspokals setzte sich der Titelverteidiger mit 4:0 (2:0) durch.

Die Kickers waren den Tick cleverer, störten den Spielaufbau der Gastgeber früh und geschickt. Generell wurde die Begegnung von beiden Teams recht engagiert geführt. Die erste große Chance hatte Türkspor: Vom Anpfiff weg stürmten die Hausherren mutig nach vorn, vergaben aber aus aussichtsreicher Position. Die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran hielt zwar leidenschaftlich dagegen, der Klassenunterschied war in der Folge dennoch zu erkennen.