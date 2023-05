Fußball

Der TSV Neu-Ulm kommt in der Bezirksliga ins Stolpern

Plus TSV Neu-Ulm duselt sich zu einem 2:2 gegen Neenstetten und führt kuriose Diskussionen über Löcher in den Tornetzen. Wie die anderen Bezirksliga-Spiele liefen.

Von Michael Schuster

Der TSV Neu-Ulm ist in der Fußball-Bezirksliga mit einem blauen Auge davongekommen: Der auch eine Etage tiefer vom Abstieg bedrohte Landesliga-Absteiger kam gegen das Kellerkind aus Neenstetten zu einem glücklichen 2:2 und konnte so zumindest noch größeren Schaden abwenden. Dennoch hat sich in der Tabelle der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen um einen Zähler verringert.

„Die Mannschaft hat im vergangenen Jahr in der Landesliga gegen den Abstieg gekämpft und sie muss es jetzt in der Bezirksliga wieder. Das kann sie irgendwie nicht“, sagte der neue TSV-Trainer Raffael Da Silva nach dem Spiel. Auf dem Kunstrasenplatz am Muthenhölzle, der dem Gastgeber eigentlich zum Vorteil gereichen sollte, wirkte seine Mannschaft extrem verunsichert, phasenweise plan- und ideenlos. Neenstetten war so 70 Minuten lang stets den berühmten Schritt schneller und führte bis zu diesem Zeitpunkt auch verdient mit 2:0. Gerwin Ulmer hatte zweimal getroffen (31., 39.).

