Der TSV Neu-Ulm reagiert sich gegen Aufsteiger Kettershausen ab

Plus Die Unterallgäuer gehen bei Spitzenreiter TSV Neu-Ulm mit 1:8 unter. Beim Spiel auf Kunstrasen ist der Aufsteiger mit diesem Ergebnis sogar noch gut bedient.

Nach der 0:2-Heimniederlage vor einer Woche gegen Aufheim-Holzschwang hat sich der TSV Neu-Ulm am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Kettershausen regelrecht abreagiert. Die über weite Phasen des Spiels überforderten Unterallgäuer kassierten auf dem für sie ungewohnten Kunstrasen in Neu-Ulm eine 1:8-Packung und waren damit gut bedient. Der Neu-Ulmer Trainer Peter Passer sagte hinterher zum Auftritt seiner Mannschaft: „Wir versuchen immer, Fußball zu spielen und nicht zu kicken. Nur die 46. Minute hat mir nicht gefallen.“

Die Neu-Ulmer hatten schon nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit. Benjamin Klingen wurde dabei im letzten Moment noch geblockt (6.). Kurz darauf nahm das Unheil aus Sicht der Kettershauser seinen Lauf. Eine scharfe Hereingabe von Emre Ertürk beförderte Maximilian Sonntag zum 1:0 in die eigenen Maschen. Eine wilde Abwehraktion der Gäste hätte beinahe zum nächsten Tor geführt, Nico Kurz traf aber nur den Außenpfosten (20.). Das 2:0 gelang Benjamin Klingen nach einem wunderbaren Zuspiel in die Schnittstelle (26.). Er brachte kurz darauf das Kunststück fertig, den Ball bei einem weiteren Hochkaräter nicht im Gästegehäuse zu versenken. Kurz vor dem Seitenwechsel konnte Oliver Schlotter dann doch auf 3:0 stellen (44.).